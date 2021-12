El Unionistas cierra un 2021 de ensueño

El Unionistas cierra un 2021 casi perfecto y es que de los 34 encuentros oficiales que ha disputado a lo largo del año solo seis derrotas, que representan solo el 20% de los encuentros que han disputado los salmantinos. En este 2021, el conjunto del Reina Sofía ha vivido una de sus mejores épocas en la historia del club, rozando los playoff de ascenso a Segunda División la pasada temporada y finalizando el año en puestos de acceso de nuevo a la categoría de plata del fútbol español.

El 10 de enero comenzaba el año futbolístico para el conjunto salmantino y no lo podía hacer de un modo más épico. El primer viaje del año se complicaba con el temporal Filomena y los salmantinos tenían que viajar en el día a Ferrol y nada más bajar del autobús tras cruzarse España, se impusieron 0-1 con un gol en la recta final de Alex Rey. No era más que un prólogo de lo que le esperaba al club salmantino durante el año.

En marzo llegó un mes agridulce, debido a que por un lado perdían en el derbi en el Helmántico ante el Salamanca 2-1 el 14 de marzo, pero una semana después certificaban su clasificación matemática a la Primera RFEF tras empatar 1-1 ante el Racing de Ferrol. No había objetivos a principio de temporada, pero el ganarse un lugar en la nueva competición del fútbol español ya era casi un título. Tras dos derrotas ante la Cultural Leonesa y el Burgos en el inicio de la segunda fase, todo parecía que los playoff de ascenso a Segunda se convertían en una quimera. No obstante, tres triunfos seguidos provocaron que los de Hernán Pérez se la jugaran en la última jornada ante el Valladolid B. El reto era meterse en el playoff de ascenso a Segunda. Solo una carambola y una mañana de desdichas en varios campos provocó que el Unionistas no peleara en el playoff por ascender a Segunda.

Tras un verano de remodelación en la parcela deportiva, con director deportivo nuevo, Toni García, y técnico nuevo, Dani Mori, el objetivo para la 2021-2022 en Primera RFEF era mantenerse. Ya habían sido la revelación del curso 2020-2021 y nadie pensaba que repetirían en ese galardón. Pues esta campaña, el conjunto salmantino volvió a dar la campanada con un arranque de competición espectacular, que derivó en septiembre con un triunfo ante el Deportivo de la Coruña en el Reina Sofía y el salto al primer puesto.

No pudieron mantener el ritmo los salmantinos y encadenaron una racha de nueve empates en Liga consecutivos, aunque el 0-0 ante el Internacional derivó en una alineación indebida y un 3-0 en contra de los de Dani Mori. En la recta final del año, el Unionistas ha vivido otra fiesta copera ante un Primera, esta vez fue el Elche, y un fin de fiesta deportiva inmejorable con una histórica goleada a la UD Logroñés que empezó el año en Segunda División.

Un año que tardarán en olvidar en el Reina Sofía.