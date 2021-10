El Triatlón de Salamanca vuelve para quedarse

Salamanca volverá a disfrutar este domingo de su Triatlón de Media Distancia -valedero además como Autonómico- y Olímpico, tras un año de ausencia obligada por causa de la pandemia, y después de su gran éxito en 2019, cuando además fue Campeonato de España de Larga Distancia.

“Este año ha costado más trabajo que nunca por los protocolos y la normativa, pero con esfuerzo se puede sacar adelante, y gracias la colaboración de la Policía Local y el Ayuntamiento. Hemos conseguido que no se perdiera esta edición, porque aquellas pruebas que no se celebren en dos años van a tener difícil volver”, explicaba Yonatan Martín, delegado provincial y máximo responsable de la organización.

Al final ha habido casi 300 inscritos, más de la mitad de fuera de Salamanca, con el consiguiente beneficio económico para la ciudad. A las 8:00 y 8:01 horas comenzarán la distancia olímpica masculina y femenina (1.500 metros de natación, 40 kilómetros en bici, y 10 kilómetros de carrera a pie), y a las 8:30 y 8:31 la media distancia (1.900 metros a nado, 90 kilómetros de ciclismo, y 21,5 de carrera).

Los circuitos serán los mismos que en anteriores ocasiones, con el ciclismo hacia la carretera de Matilla, y el de la carrera un poco recortado hasta la pasarela del río Tormes.

La organización aprovechará el regreso para rendir un homenaje a los fallecidos Diego Paredes y Oliver Hernández, habituales en Salamanca, y Yonatan Martín avisa para el futuro: “Volveremos el año que viene y con mejoras y atractivos”.

En un principio, y debido a la situación de la pandemia, estaba previsto que solo pudieran participar en el Triatlón de Salamanca deportistas federados, pero finalmente la inscripción ha estado abierta a todo el mundo. Los organizadores sí han implantado algunas medidas para evitar masificaciones, como entregar el dorsal al dejar la bici y no el día antes, al igual que no se podrá dejar el material el sábado; que los participantes en la distancia olímpica puedan marcharse al terminar; que sean los propios deportistas los que cojan el avituallamiento de la mesa; o no poner fisios para restringir los contactos. Otras, ya eran habituales en la prueba salmantina, como la prohibición del drafting en el segmento de bici o la instalación de vallas altas para dificultar el contacto con los aficionados.