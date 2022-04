El sueño cumplido de la gimnasta charra Lucía García

“No sé ni cómo sentirme”, explica exultante Lucía García con la medalla de plata de la categoría juvenil Campeonato de España individual base celebrado en Zaragoza recién colgada al cuello. Lo que sí tiene claro es que es “un sueño hecho realidad”. “Son ya muchos años haciendo gimnasia. Cuando era pequeña hacer esto lo veía como guau, algo increíble. Era una cosa que veía lejana imposible, y para superar esa percepción lo único que he hecho ha sido trabajar y esforzarme mucho. De esa manera vi que podía ser más accesible el podio, el ver recompensado todo ese esfuerzo, y la sensación final de este torneo ha sido súper bonita: he podido disfrutar y hacer mi ejercicio perfecto a la par. Por eso digo que la sensación es indescriptible. Estoy muy orgullosa de haber conseguido este sueño”, explica la gimnasta del Club Rítmica Salamanca.

Al margen de la competición en sí y de “valorar más” la plata por la categoría en la que es, a Lucía le va a quedar el recuerdo imborrable de que su éxito personal se ha dado en el retorno de la competición como era: “Llevo ya años y estos campeonatos siempre eran de los favoritos por esa familia que formamos gimnastas y entrenadoras; la pandemia eso lo dejó aparcado y nos tocaba viajar con los padres, que también está bien, pero no era lo mismo; y volver a una competición, en un hotel con las compañeras es algo que me va a quedar para siempre, por eso creo que salí tan suelta al tapiz y lo disfruté tanto”, afirma.

Llegados a este punto del sueño cumplido, el futuro que le espera a Lucía García en la gimnasia pasa por lo siguiente: “Me gustaría, la verdad, seguir creciendo; valoro y disfruto con la disciplina y con el esfuerzo; me veo un crecimiento deportivo y mental que me gusta y me motiva mucho”.

La plata conquistada por Lucía en categoría juvenil ha sido la ‘guinda’ a un buen Campeonato para el Rítmica Salamanca; que fue el club de Castilla y León con más gimnastas clasificadas: “Disputamos casi todas las categorías”, afirman desde el conjunto charro. El éxito de Lucía García se pone en contexto con la amplia participación que tuvo: “El Nacional reunió a 1.400 gimnastas de todos los puntos de la geografía española siendo la competición más numerosa del país en esta disciplina. “Nos mostramos muy satisfecho con la competición de todas sus gimnastas que en la mayoría de los casos lograron posicionarse en la mitad de la tabla de sus diferentes categorías”.