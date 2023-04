El salmantino Alberto Bueno, mejor español en la Maratón de Madrid

El salmantino Alberto Bueno ha conseguido ser el primer español en llegar a meta en la Maratón de Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid de este domingo. Bueno consiguió bajar de las dos horas y media dejando el crono en 2:28:17.

“Estoy muy contento por la marca y es que Madrid es una prueba muy dura. En Valencia hice mi mejor marca personal en dos horas y 25 minutos, pero este recorrido es más duro y hay que sumarle siempre unos minutos más”, explicaba a este diario Bueno después de haber conseguido la hazaña.

Alberto Bueno el año pasado en esta misma prueba ya acabó siendo el segundo mejor español con 2:29:12. “Este año me he quitado la espinita del año pasado y he podido ser primero”, indicaba el salmantino que entrena bajo las órdenes de Rafa Iglesias.

Los atletas de Uganda Geoffrey Kusuro y Doreen Chesang se proclamaron campeones del Maratón de Madrid este domingo, en categoría masculina y femenina, donde la española Marta Galimany fue tercera. El doblete ugandés cerró la mañana de atletismo por las calles de Madrid, con la tercera y última prueba tras la de 10 y 21 kilómetros. Kusuro venció en categoría masculina con un tiempo de 2:10:29 y Doreen Chesang hizo lo propio en féminas (2:26:31).