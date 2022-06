El Salamanca UDS, pegado al teléfono para empezar a cerrar fichajes

El Salamanca UDS sigue sin cerrar un solo fichaje o renovación (pese a que el club ha acelerado, aunque no finalizado, la regulación de los pagos de nóminas pendientes a jugadores, ninguno de los cinco ‘ex’ que se han mostrado “receptivos” a seguir vistiendo de blanquinegro han dado su “sí” definitivo”); sin embargo, desde la dirección deportiva no se deja de sondear el mercado y realizar primeras (y en algunos casos segundas) tomas de contacto. Y en este sentido, no se descarta que en un breve periodo de tiempo la plantilla con la que el club del Helmántico pretende volver a Segunda RFEF empiece a tener sus primeros nombres.

En la baraja de jugadores que “gustan” y “encajan” en la idea de plantilla que han consensuado Ángel Lozano y María Hernández, entra, por ejemplo, el salmantino Chopi, que el pasado curso militó en el Palencia CF que también milita en el Grupo VIII de la Tercera RFEF. El club lo ha sondeado pero el jugador cuenta con oferta de renovación del conjunto palentino.