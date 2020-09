El Salamanca UDS se encuentra estudiando junto a las autoridades sanitarias la posibilidad de que el próximo 3 de octubre hay público para presenciar el choque ante el Rayo Majadahonda. Para ello se garantizará el total cumplimiento del protocolo oficial de la Junta de Castilla y León teniendo lo aficionados que cumplir una serie de requisitos:

- Control de temperatura, prohibiendo el acceso a aquellos que tengan más de 37,5ºC

- Los aficionados deberan rellenar una declaración responsable que estará en la web del club los próximos días

- Obligatorio el uso de mascarilla en el recinto

- Obligatorio estar sentado durante todo el partido en las butacas señaladas

- Obligatorio obedecer las indicaciones marcadas en los accesos

- Los abonados de fondo sur tendrán que registrarse en la web del club, siendo los primeros 450 en registrarse quienes podrán acceder a su zona. Los demás deberán ir a preferencia

- Se prohíbe fumar en el interior del Helmántico

El conjunto charro dispondrá de 2.500 asientos para abonados. En caso de que llegada la fecha no hayan sido solicitados, los días 1 y 2 de octubre se pondrán a la venta entradas al público en general, al precio de 15 euros, para aquellos espacios no ocupados por abonados. El día del encuentro no se podrán retirar entradas.