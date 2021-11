El Ribert no pasa del empate (2-2) y el Santa Marta suma una nueva derrota (0-2)

El Ribert sumó un punto en su visita al Numancia B para prolongar su racha de partidos sin perder. Son ya seis jornadas sumando las que encadenan los salmantinos, que desde hace mes y medio siguen escrupulosamente la llamada ‘media inglesa’: ganan en casa y empatan fuera.

Esta vez el punto a domicilio tuvo tintes épicos y llegó acompañado de algo de fortuna, ya que el 2-2 definitivo se lo marcaron los sorianos en propia puerta en el tiempo de añadido. A ese desenlace se llegó tras un primer tiempo en el que el Ribert no anduvo muy fino, ya que no solo fue dominado por el cuadro numantino si no que cometió errores defensivos que los locales no perdonaron. Dani Fernández abrió el marcador mediado el primer tiempo y, a cinco minutos del descanso, firmó el doblete para mandar el partido al intermedio con un holgado 2-0.

Chiapas movió el equipo en el descanso con un cambio que no pudo ser más efectivo. Entró Marcial y suyo fue el gol que devolvió al Ribert al partido a los cinco minutos de la reanudación. La mínima diferencia renovó los ánimos del equipo salmantino, que no tuvo sin embargo una segunda parte nada fácil. Las ocasiones locales siguieron llegando y solo la falta de acierto del Numancia B en la definición final mantuvo las esperanzas de puntuar del Ribert.

Encarar la recta final con el mínimo 2-1 en contra fue una invitación para que los salmantinos se fueran arriba en los últimos minutos en busca de un empate que acabaron encontrando.