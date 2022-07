El regate olímpico a Salamanca cumple 30 años

Uno de ellos fue la leyenda salmantina del atletismo Antonio Sánchez, que todavía tiene muy frescos esos recuerdos. “Recuerdo que no pasó por Salamanca, pero es que me hacía mucha ilusión y me hubiera ido hasta Cádiz con tal de poder portarla. Fue una gran alegría”, rememora el ahora director deportivo de la Real Federación Española de Atletismo.

El relevo de Antonio Sánchez no duró más de tres minutos y fueron escasos 500 metros. “Se hace muy corto. Fue demasiado breve y es que me hubiera quedado con ella mucho más tiempo”, admite Antonio Sánchez, mientras que pone de manifiesto que vivió unos instantes muy emocionantes junto a su familia en aquel mes de julio de 1992.

“No pesa. Se llevaba muy bien”, detalla el salmantino tres veces olímpico y que llevó esa antorcha con colores plateados y dorados, de 66 centímetros de altura y compuesta por aluminio y plástico.

En el diseño de André Ricard “las formas cónicas y triangulares que se aprecian en el diseño de la antorcha se inspiran en el ánfora y en la vela latina, lo que le otorga un carácter mediterráneo”, según la describe el Comité Olímpico Internacional (COI).

Los nervios en ese momento histórico aparecen, pero en el caso de Antonio Sánchez estaban más centrados en que no se apagara la llama que en tropezar. “Mi única preocupación era que la llama no se apagara mientras que la llevaba yo, pero me explicaron que era casi imposible que eso sucediera por el mecanismo que llevaba. Además, había mucha gente de la organización justo al lado para que no sucediera nada”, recuerda Antonio Sánchez.