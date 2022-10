El Real Madrid gana El Clásico y agranda la herida del Barcelona (3-1)

El brasileño no pudo completar su cabalgada por un mal último toque, pero el rechace le cayó a Benzema, que con la izquierda y ya sin portero, no falló. El primer tanto del francés en el Bernabéu este curso, cerrando una racha negativa de cara a gol desde el 28 de agosto.

Los catalanes estuvieron siempre a remolque en un gris encuentro. Xavi eligió a De Jong en detrimento de Gavi, pero el experimento no funcionó, hasta que cuando restaban 10 minutos Ferran, que salió en la segunda mitad, acercó a los azulgranas a un empate que no llegó y sí el definitivo 3-1 de Rodrygo.

Los blancos comprendieron que a partir de ahí empezaba otro partido, y dieron un paso atrás en la presión, para ponerse la base de su defensa en el famoso bloque bajo. No tener el balón no parecía molestar a los madridistas, acostumbrados a este tipo de partidos y esperando la mejor oportunidad para ‘matar’ a los culés. Sin embargo, el conjunto catalán empezó a confiar y crecer a base de largas posesiones. Pedri conectó una pared con Raphinha y el pase del brasileño no pudo rematarlo Lewandowski en el 25’.

Era el inicio de un bajón blanco, algo más indeciso y menos contundente atrás, incapaz de salir de su campo con el balón controlado. El Barça tuvo un par de ocasiones más, pero sin hacer trabajar al meta ucraniano. Pero en el peor momento merengue en El Clásico, la ‘pegada’, como otras tantas veces, se puso del lado del Real Madrid, que puso el 2-0 en una jugada aislada.

La defensa culé despejó mal y el balón le llegó a Vinicius, que caracoleó hasta encontrar en la izquierda a Mendy. El lateral fue el más listo de la clase para ver en la frontal a Valverde, que disparó potente y raso, imposible para Ter Stegen.

Ya en la segunda mitad, el orden del Real Madrid siguió como protagonista. Benzema convirtió el 3-0 pasado el 50’, pero su tanto con un disparo con la izquierda cruzado invalidado por fuera de juego del francés. Los blancos olían la sangre, incluso con los olés de la grada en una de las mejores combinaciones blancas del encuentro, aupados por un Kroos excelso en la construcción y tareas defensivas.

Ya con los cambios realizados en los dos equipos, el Barça encontró premio, sin mucho esfuerzo, cuando restaban 10 minutos. Ferran, que sustituyó a Raphinha, culminó una gran jugada de Ansu Fati por la izquierda.

Los azulgranas se metían en el partido, con un Real Madrid algo desconcentrado. El último empujón fue insuficiente, más aún cuando un penalti que revisó el VAR sobre Rodrygo de Eric García lo convirtió el extremo brasileño para poner el definitivo 3-1 y sentenciar El Clásico.