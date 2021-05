El portero juvenil que ha pasado de jugar en el Capuchinos a una fase de ascenso a Segunda División

A Moha (Mohamed Boukili, portero de 20 años salmantino) hace tres temporadas le cambió —otra vez— la vida: un amigo le habló de unas pruebas para la cantera del Zamora. Y allí que se fue sin nada que perder; tal y como había hecho con tan solo 14 años cuando aterrizó en el barrio de Capuchinos de la capital salmantina procedente de Marruecos. Entonces Gio lo vio un parque cuando jugaba con sus amigos y le dijo: “Vente a jugar”. En esta ocasión fue él el que fue a buscarse su propia “suerte”; la respuesta fue la misma: “Vente a jugar aquí”. Ese aquí era para la cantera del Zamora... y entrenar con el primer equipo, lo que le iba a regalar dos fases de ascenso a Segunda B y hace una semana, otra, a Segunda División.

–¿Cómo es para un portero juvenil que seis años antes no había jugado un solo partido de ‘verdad’ verse en un vestuario que pelea por subir a Segunda?

–Pues brutal. La verdad es algo inolvidable. El resultado ha sido lo de menos, lo importante ha sido llegar ahí. A mí en la vida se me va a olvidar lo que me transmitieron las dos aficiones; sobre todo después de acostumbrarnos a partidos casi sin gente por el covid.

–Ya tiene en el currículum algo de lo que no pueden presumir jugadores con minutos para dar y regalar en la categoría.

–Pues es verdad! Tengo 20 años estoy empezando y para mí esto es muy importante. Ojalá que haya una segunda y que sea conmigo jugando como titular. Pero, vamos, que a mí nadie me quita lo que he vivido ya. Estar en dinámica de primer equipo para alguien como yo, que venía del Capuchinos que es un club de lo más humilde y sin aspiraciones a nada en las Ligas, durante tres temporadas y estar en dos fases de ascenso a Segunda B y una a Segunda es la leche. Lo que he aprendido y crecido todo este tiempo si me lo cuentan el día que empecé a entrenar en La Sindical me hubiera reído, pero bien, que yo allí jugaba por divertirme con mis amigos.

–¿Cómo fue el día en el que le dijeron “subes con el primer equipo”?

–Pues fue el mismo día en el que llegué. Y me quedé pasmado. Pensaba: pero si yo vengo de jugar en segunda división provincial, cómo voy a ir con estos... Y lo mejor era que esos jugadores eran Coque, Garban, Juanan y Murci a los que había visto toda la temporada jugar en el Helmántico. No habían terminado de ascender con el Salamanca y estaba entrenando con ellos y echándome la bronca para que aprendiera... Lo recuerdo y sigo sin creérmelo.

–Y ya no le digo si vuelve la vista atrás y se ve con 13 años...

–Pero cómo. Eso ya es la leche. Que yo en Marruecos había jugado en la calle y poco más. Mi primer partido de verdad fue con el Capuchinos y ya era infantil.

–Con la fase de ascenso cumplida para el Zamora, lo siguiente es la Primera RFEF.

–Sí. A ver qué quiere el club de mí. Yo acabó mi etapa de juvenil y el filial está en Provincial. Lo que digan haré. Tengo cinco años de contrato y quiero crecer.