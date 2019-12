Por valentía que no quede. La carrera de Álvaro de Arriba es una constante de marcarse retos ambiciosos en cada temporada y para la 2020 ya tiene uno de primerísima categoría, siempre con los Juegos Olímpicos de Tokio en el horizonte. El atleta salmantino luchará por el ‘IAAF World Indoor Tour’, circuito de reuniones internacionales bajo techo con la presencia de los mejores del mundo.

“La planificación está encaminada a ello. En la concentración que hicimos en Sierra Nevada metimos mucho volumen y además más intensidad que en otras ocasiones y seguramente sea el año que más base llevamos. A la vuelta de la esquina ya estaremos corriendo a finales de enero y queremos estar en cinco reuniones para correr lo más rápido posible, sin presión pero luchando por ganarlas”, señala su entrenador, Juan Carlos Fuentes.

El ‘World Indoor Tour’ comenzará el 25 de enero en Boston, aunque el debut del salmantino llegará seis días después en la ciudad germana de Karlsruhe. Düsseldorf (Alemania), Torun (Polonia) Glasgow (Escocia), Liévin (Francia) y Madrid serán el resto de escenarios del prestigioso circuito de la Federación Internacional.

El certamen son palabras mayores, pero está claro que a Álvaro de Arriba no le asusta nada: “Entendemos que estará la mayoría de la gente para coger el punto, independientemente de ir al Mundial o no. Nosotros en principio nos centramos en el World Tour y dependiendo de cómo estemos, no mejor o peor, decidiremos si interesa ir al Campeonato del Mundo. Queremos participar en cuatro o cinco pruebas, acabando en Madrid, y después veremos”, relata el técnico. Aunque ya tiene una gran importancia por sí mismo, el World Indoor Tour también será un paso más hacia los Juegos Olímpicos: “Es un planteamiento anual conjunto, teniendo en cuenta que acabamos muy tarde con el Mundial al aire libre de Doha. No podemos hacer la pista cubierta completa porque la enlazaríamos con el aire libre sin descansar”.

En Sudáfrica con Kszczot y Lewandowski. El próximo 8 de enero Álvaro de Arriba y Juan Carlos Fuentes partirán hacia Sudáfrica, donde llevarán a cabo una intensa preparación junto al grupo de entrenamientos del medio fondo europeo en el que estarán atletas de primer nivel como los polacos Adam Kszczot o Marcin Lewandowski.

El entrenador explica las características: “Con el objetivo de los Juegos, en Sudáfrica tendremos dos alicientes: la altura y la temperatura, trabajando a 1.340 metros y en pleno verano, y la presencia de gente como Kszczot o Lewandowski. Después volveremos para entrenar en casa y hacer las primeras incursiones en competiciones, con el debut en Karlsruhe”.