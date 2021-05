El método de entrenamiento de José Ramón Llana, entrenador junior del Avenida: “Tras 32 años he cambiado el enfoque: manda la psicología”

El Perfumerías Avenida ha hecho pleno de ‘Final Four’ en su cantera: infantiles, cadetes y júniors. Para llegar ahí, el conjunto azulón ha tenido que trabajar mucho en la sombra. “Llevo 32 años entrenando y esta temporada ha sido la más complicada”, revela a este respecto el técnico del júnior, José Ramón Llana.

–¿Cómo se llega a una ‘Final Four’ y se prepara a jugadoras para cuando el primer equipo las reclame, teniendo en cuenta cómo ha sido la temporada?

–Pues la incertidumbre ha sido la base de la temporada. Cuando peor lo pasamos fue en diciembre: teníamos la idea de que ya empezaba todo... y nos encontramos con otra ola y otro parón. Y aquí tenemos jugadoras que no son salmantinas, que vienen para jugar, que están alejadas de sus familias... Fue muy difícil mantener la concentración en el trabajo.

–¿Y cómo sacó adelante el trabajo deportivo?

–Pues de manera muy compleja. No ha sido nada fácil. De hecho, hemos trabajado con una psicóloga para hacerles ver que una cosa importante era el premio y el trabajo colectivo de jugar, pero que además tenían que valorar los entrenamientos sin competición como parte de su mejora individual. Luego, cuando pudimos empezar los cierto es que hemos tenido muchos altibajos, porque la dinámica de entrenamiento ha sido complicada. Pero nada que no hayamos solucionado trabajando mucho y reforzando mucho. Llevo 32 años entrenando y, sin duda, ha sido el año más difícil como entrenador: el enfoque no ha sido trabajar dinámicas o hacerlas mejores individualmente. Me he centrado en otras cosas y eso nos ha llevado finalmente a que las jugadoras se hayan metido mucho más en el trabajo y tengamos el premio de la ‘Final Four’.

–¿Cómo llegan a la fase decisiva del curso?

–Estos seis meses así se paga. Pero afortunadamente estamos en un buen momento.