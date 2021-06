El Memorial Carlos Gil Pérez regresa a Las Pistas con importantes marcas

Dos años después regresó el Trofeo Internacional Ciudad de Salamanca-Memorial Carlos Gil Pérez y los atletas participantes en su XXIII demostraron que tenían muchas ganas de competir en Las Pistas del Helmántico, que demostraron una vez más que son una instalación perfecta para lograr grandes marcas en varias disciplinas, pero que ayer contó con el exceso de viento como gran enemigo impidiendo la validación de muchas de ellas.

Aunque hubo muchos nombres destacados a lo largo de la tarde, hay que destacar por encima de todos el de Lorene Bazolo. La velocista portuguesa compite en Salamanca como si estuviera en casa y volvió a dar que hablar: en las semifinales de los 100 metros rebajó el mejor registro de la reunión y también de su país bajándolo de 11.21 a 11.17. Después en la final no pudo ganar porque se encontró con una rival de armas tomar, la cubana Arialis Gandulla. Ambas certificaron unos espectaculares 11.12 que anuló el viento de +2.9. Pero Bazolo se desquitó después en los 200 para no marcharse de Las Pistas sin al menos una victoria. La que quizá no estuvo a su nivel en ambas distancias fue la ecuatoriana Ángela Tenorio.

El Trofeo Internacional vio como se batía otra mejor marca en los 800 metros. Lo hizo la jienense Natalia Romero con unos excelentes 2:02.94 (mejorando los 2:03.42 de la cubana Zulia Calatayud) a pesar de que por el camino se habían quedado sus dos grandes rivales: Elena Moreno y la peñarandina Lorena Martín.

El Memorial Carlos Gil Pérez se merecía terminar por todo lo alto y lo hizo con sendos espectaculares 400 metros. Bárbara Camblor cumplió los pronósticos en la carrera femenina y la masculina terminó con la mejor marca de toda la reunión gracias a los 44.91 del colombiano Anthony Zambrano, que superó a Mazen Al Yassin y Jhon Alejandro Perlaza, mientras que Luguelín Santos tuvo que conformarse con la quinta plaza.

Hasta entonces, la actuación más destacada entre los hombres había sido la de Enrique Llopis con unos excelentes 13.50 en los 110 vallas y mejorando su marca del año.

Con ganas se quedó todo el mundo de disfrutar un poco más de la Final A de los 100 metros, porque el gran favorito, el dominicano Cristopher Valdez se lesionó y la batalla quedó más abierta para que se impusiera el portugués Frederico Curvelo. En la B corrió Ángel David Rodríguez, ganándola con 10.45 y firmó la tercera mejor marca nacional de la temporada.

Algo parecido, aunque sin lesión, pasó en los 100 vallas. Venció Xenia Benach con 11.35, con la que no pudo pelear Elba Parmo tras atascarse en un obstáculo, aunque a la riojana le quedó el consuelo de haber logrado en semifinales la mínima para el Europeo sub 23.

En peso, Carlos Tobalina y María Belén Toimil se fueron hasta los 19.44 y 17.32, para subir a lo más alto del podio en Las Pistas.