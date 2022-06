El “mejor baloncesto femenino under 17”, en Salamanca

“El mejor baloncesto femenino under 17”, según palabras del alcalde Carlos García Carbayo, se verá las caras desde este domingo a este martes en Salamanca. En concreto, en el pabellón de Würzburg. Lo cierto es que los cuatro combinados que se ven las caras en el torneo preparatorio para el Mundial de la categoría tienen papeletas no solo para hacer un gran papel en el torneo que se disputará en Debrecen (Hungría) del 9 al 17 de este mismo, sino también para colgarse la medalla de oro: de hecho, los rivales de España, Estados Unidos, Francia y Austria, son en este orden, los actuales oro, plata y bronce del último Mundial. Por este motivo, el alcalde de Salamanca, felicitó a la afición al deporte y al baloncesto en particular: “Enhorabuena a la afición, y les invito a disfrutar de este torneo que estará abierto a todos”.

En la puesta de largo del torneo preparatorio, junto a García Carbayo, han estado presentes entre otros Fernando Romay (FEB) o Óscar Castañeda (FBCyL), además de los presidentes de los clubes locales, Jorge Recio (Perfumerías Avenida) y Carlos Darío Lavado (CB Tormes). “Vuestros clubes siguen la línea de la Federación, que es el de la formación de la cantera”, les apuntó el alcalde. Romay les señaló por la pasión con la que trabajan por el baloncesto, haciendo especial hincapié en el femenino: “Las cosas en la Federación se hace de corazón. En torneo en el que vienen las mejores selecciones sub17, que son jugadoras que en nada van a estar en la primera línea, Salamanca ha puesto, como cada vez que vengo, todo su sentimiento y su corazón. Animo a que el pabellón se llene”, apuntó el dos veces ganador de la Copa de Europa con el Real Madrid o plata olímpica en Los Ángeles 84.