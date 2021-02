El impacto de ‘Gambito de Dama’: “Divulga la imagen fiel del ajedrez, algo que no habíamos logrado”

Sabrina Vega (Las Palmas, 33 años) es una de las cuatro mujeres que compiten en el III Festival de Ajedrez “Salamanca cuna del ajedrez moderno” y lo hacen además con el efecto “Gambito de Dama” ya que la popular serie de Netflix narra la vida de una niña prodigio del ajedrez que escala hasta ser la mejor jugadora del mundo. La canaria, que está jugando el torneo salmantino embarazada, reconoce que ya está iniciado el proceso de visibilización de la mujer en el ajedrez aunque habrá que esperar tiempo para ver más jugadoras en los primeros puestos del top mundial.

–¿Cómo ha empezado el Festival?

–El primer día no entré muy bien y no conseguí puntos pero en la segunda jornada he firmado tablas con Topalov y he conseguido ganar a Almira Skripchenko.

–Además de su participación en el torneo ofrece hoy una conferencia sobre la situación actual de la mujer en el ajedrez...

–El festival tiene muchos aspectos positivos. Primero al conseguir salvar esta III edición y que se celebre en el marco de la Universidad de Salamanca demostrando el peso cultural del ajedrez. Además, hay paridad en los ochos participantes. Este hecho ayuda mucho a que podamos transmitir a las nuevas generaciones la figura femenina del máximo nivel internacional en el ajedrez. Es importante que acerquemos esto a las nuevas generaciones que recién están empezando.

–¿Cómo fueron sus inicios?

–A los ocho años como actividad extraescolar en mi centro educativo. En el escalón inicial no hay tanto problema para integrar a la mujer. En mi caso también afectó que en Canarias el ajedrez ya estaba presente como herramienta educativa y además a nivel deportivo se celebraban torneos de mucho reconocimiento. Con esa oferta es más fácil. El punto de inflexión donde se nota más que cae la participación femenina es entre los 16 y los 18 años. En esas categorías hay un 15% de presencia femenina pero después en edades superiores cae al 5%. Tenemos que poner el foco en esa continuidad.

–La explosión de la serie Gambito de Dama ha puesto el ajedrez y el papel de la mujer en este deporte en lo más alto...

–En cuanto al papel del ajedrez ha ayudado mucho. Todo el mundo más o menos conoce este deporte pero está un tanto estereotipado con connotaciones que provocan efectos negativos como que es muy difícil, que no es para todo el mundo, aburrido o estático. Nunca hemos logrado divulgar la imagen fiel del ajedrez que si se caracteriza por algo es por su dinamismo. Ese empujón lo ha dado Netflix con esta serie para llegar al gran público. Además, que gire en torno a una figura femenina casa bien con el proceso en el que estamos inmersos del papel activo de la mujer y que puede conseguir las opciones que se proponga.

–¿Qué es Gambito de Dama?

–En ajedrez los primeros movimientos se llama apertura y Gambito de Dama es un tipo de apertura que consiste en empezar avanzando el peón que está delante de la dama.

–Está disputando el torneo embarazada...

–Bueno es una etapa de la vida en la que toca esto. Estoy más cansada durante el día pero bueno estoy afrontando el torneo con mucha ilusión.