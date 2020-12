El gran gesto del ganador de las dos últimas San Silvestres en Salamanca

El nombre propio de las dos últimas San Silvestres en Salamanca es el de Jorge Blanco. Es el ganador vigente de la prueba y además, el recordman de las 36 ediciones de la última carrera del año en Salamanca. Sus 29 minutos y 6 segundos del pasado 2019 son el menor tiempo invertido en recorrer los 10 kilómetros de la prueba charra. Palabras mayores. Este 2020 no firmará un tercer récord, pero no por ello ha dejado de lado a la prueba charra: “Se podía hacer desde casa, como no la iba a correr”, afirma el atleta leonés, que ayer mismo se enfundó la camiseta que le había regalado la organización el pasado 2019 para firmar una tarjeta de 41 minutos que le valen para no romper ni el vínculo ni el idilio con Salamanca: “Me he acordado un montón, he aprovechado el entrenamiento diario para completar los 10 kilómetros que se nos marcan y ya he enviado mi tiempo. La verdad es que desde que la corrí por primera vez me he sentido muy a gusto, es una de las mejores San Silvestres de España, por afición, por recorrido y por ambiente y tenía muy claro desde el momento que decidieron que este 2020 por la pandemia iba a ser virtual que la tenía que correr. Y la he hecho. En mi casa, pero la he hecho”, afirma el bicampeón, que este año no portaba el dorsal 1 que le correspondía como vigente ganador sino el 5.211.

“Mira que es un entrenamiento, que para mí es una rutina diaria, pero la verdad que me ha acordado mucho de la gente como nos anima y de todo lo que rodea a la carrera, porque no he dejado de hacer los 10 kilómetros pensando en la carrera, aunque por mi lugar de residencia no los haya podido completar en Salamanca, que es lo que a todos nos hubiera gustado y como debería de haber sido si no hubiera pasado todo esto, pero afortunadamente hemos tenido la posibilidad de no dejar pasar un año en blanco en nuestra relación con este formato virtual y yo, personalmente, lo agradezco. La experiencia es extraña, obviamente, pero para mí muy gratificante, ha sido devolver lo que me ha dado estos años de atrás aportando este granito de arena”, apunta el atleta leonés.

Con los 41 minutos de su rodaje en modo San Silvestre Salmantina hechos, el atleta leonés tiene en mente ya la carrera del 2021: “Queda un mundo, pero ojalá el año que viene la podamos correr como siempre, el deseo que tengo es que el año que viene podamos volver a reencontrarnos allí todos”.