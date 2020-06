El Gobierno quiere que la Liga siga jugándose sin afición

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, abogó este lunes por la prudencia para que las dos ligas de fútbol profesionales, LaLiga Santander y SmartBank, sigan disputándose “sin público”, después de reanudarse a puerta cerrada tras tres meses de parón provocado por la crisis sanitaria y económica de la COVID-19.

“¿Público? No lo sé. A veces se dice que el Gobierno ha rectificado, pero no ha rectificado sino que ha reconsiderado en función del cambio de las circunstancias. Hemos vivido una crisis sanitaria sin precedentes en los últimos 100 años. No me aventuro en soluciones de futuro”, indicó en un encuentro digital de Nueva Economía Fórum.

En este sentido, Rodríguez Uribes bromeó con que al actual líder de LaLiga Santander, el FC Barcelona, le es indiferente la presencia de aficionados en las gradas porque “gana igual”, en referencia al triunfo a domicilio (0-4) el pasado sábado en Mallorca.

“Lo veremos, pero es evidente que hasta ahora lo hemos hecho así. Uno, el criterio tiene que ser sanitario, siempre basado en el principio de prudencia y cautela; y dos, el CSD tendrá que decidir cuándo se produce eso por una cuestión deportiva de igualdad de oportunidades. Nos parece que, cuando haya público, sea para todos igual”, subrayó.

A su juicio, los aficionados al deporte saben de la importancia del ‘factor campo’ y que público “es el jugador número doce”. “Si eso se produce será para todos igual, no unos sí y otros no, porque eso rompe las reglas del juego y del ‘fair play’. Hay un criterio sanitario de prudencia y, en estos momentos, entendemos que siga celebrándose la Liga sin público”, justificó.

Por otro lado, el ministro de Cultura y Deportes remarcó que sus cuatro líneas de actuación en esta legislatura en deporte serán, al margen de la aprobación de la nueva Ley del Deporte, el apoyo al deporte femenino; al deporte inclusivo; deporte base; y al universitario.

“Tenemos un gran equipo nacional de baloncesto, pero cómo seríamos si tuviéramos un baloncesto universitario más poderoso. Vamos a trabajar para lograr los presupuestos adecuados, y por esto estamos negociando con Hacienda para darle el nivel que merece”, señaló.