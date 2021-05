El Gobierno autoriza la vuelta del público a los estadios en Comunidades Autónomas en ‘Fase 1’

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha confirmado este miércoles que el público regresará a los estadios de fútbol en LaLiga para las jornadas restantes de la presente temporada en aquellos territorios de Comunidades Autónomas que se encuentren en la ‘Fase 1’ de la pandemia: en estos momentos, la Comunidad Valenciana y Baleares.

Los estadios podrán acoger el 30% de su aforo siempre que no superen los 5.000 espectadores, según informó el ministro Rodríguez Uribes en rueda de prensa; y los espectadores deberán guardar un protocolo marcado por el control de entrada y salida -que se hará de manera escalonada-, la distancia de seguridad en las cuatro direcciones (1,5 metros) y siempre que sea público local para evitar desplazamientos.

“Comparecemos para explicar una decisión que hemos tomado en estos días después de escuchar a los representantes de LaLiga, del mundo del fútbol, a los representantes de la ACB de baloncesto. Quería trasladarles que -en efecto- vamos a volver a tener público en LaLiga y en la ACB. Lo vamos a hacer siguiendo los criterios que venimos siguiendo desde que se originó la pandemia basados en la prudencia, el buen sentido y guiados por los criterios sanitarios”, indicó Uribes ante los medios.

“Volverá el público y lo hará en aquellos territorios en fase 1 de la pandemia, en donde la situación sanitaria es mejor. Es un dato que combina la voluntad de querer que haya público con el criterio sanitario que es fundamental”, añadió Rodríguez Uribes, que también dejó entrever que Galicia podría ser la tercera Comunidad Autonóma beneficiada por sus datos de incidencia más recientes.

Además, el ministro de Cultura y Deporte también explicó que será cada club quien gestione el acceso de sus socios por el método que considere más oportuno y confirmó que los siguientes partidos de este fin de semana ya podrían tener presencia en las gradas de aficionados: Valencia-Eibar, Villarreal-Sevilla, en Primera División, y Castellón-Ponferradina y Lugo-Mirandés en Segunda.

De cara al fin de semana del 22-23 de mayo, se jugarían con público el Elche-Athletic, el Levante-Cádiz y el Celta-Betis, una medida que -tal y como ha explicado Uribes- no desnivela la competición por el hecho de permitir que unos equipos tengan aficiones y otros no. “Han aceptado las nuevas reglas del juego y esa es la garantías. Eso me dijo LaLiga, que estaban todos de acuerdo”, añadió.

Además, Uribes recordó que cuando se inició la desescalada, el Gobierno siempre abogó por “mantener la Liga y la ACB”, algo que “no hicieron otros países” como Francia, por ejemplo, y que durante esta temporada “al menos” se han podido seguir los partidos por televisión “sin perjuicio de los derechos audiovisuales”.

Por otro lado, el ministro dijo que la Liga Endesa de baloncesto también contará con su protocolo de vuelta a los pabellones de cara al ‘playoff’ por el título de final de temporada. En este caso cuentan con “algo más de tiempo” antes de anunciarlo de forma oficial.