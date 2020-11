El futbolista salmantino que guarda cuarentena “con una pulsera“ para poder jugar en Hong Kong

Que a José Ángel le gustan las aventuras no lo puede dudar nadie. Tras cumplir su contrato en el Unionistas, esperar una oferta de los charros y no aceptar otras que tuvo sobre la mesa, el jugador formado en la cantera de la UDS ha vuelto a Hong Kong para jugar en el Lee Man. De momento está en cuarentena antes de poder comenzar el trabajo con sus nuevos compañeros.

“Soy una persona curiosa y amante de las experiencias. Creo que el fútbol nos brinda una buenísima oportunidad para conocer otros países, ciudades, culturas, personas... haciendo lo que más nos gusta y además ganándonos la vida”, asegura José Ángel mientras guarda la cuarentena obligatoria antes de poder unirse a su equipo: “Nada más llegar te hacen dos test en el aeropuerto y te mandan a un hotel hasta tener el resultado. Si es negativo tienes que ir a tu casa o a un hotel a hacer una cuarentena de catorce días con una pulsera para estar controlado en otro momento”.

El confinamiento de hace unos meses en España le está sirviendo para que se le haga más llevadero el aislamiento en Hong Kong: “Todos aprendimos un poco a entretenernos encerrados y me dedico a hacer ejercicio, ver series, internet, el móvil, mejorar mi inglés o ver películas”.

José Ángel ya conoce lo que es vivir allí y no le asusta cambiar Salamanca por una ciudad de más de siete millones de habitantes: “Como te he dicho, soy bastante curioso. La otra vez que estuve me dio tiempo a conocer muchas experiencias y lugares atractivos pero creo que todavía me quedan muchas por descubrir”.

Dominar el inglés le va a servir para comunicarse tanto en la vida cotidiana como en su equipo: “Es el idioma oficial además del chino cantonés, o sea que te entiendes con cualquiera perfectamente”.

A Hong Kong ha llegado después de haber desechado ofertas que no le convencieron o al no llegar a un acuerdo, y de esperar una posible renovación con el Unionistas: “Era una opción que siempre valoré con buenos ojos, pero a pesar de las buenas palabras del entrenador y del director deportivo, la realidad es que nunca hicieron una oferta”. En la liga de aquel país hay varios futbolistas españoles: “Siento que nos valoran. Son conscientes de que el nivel de algunas ligas españolas es superior y que tenemos buena calidad para venir aquí”.

Y ha tenido tiempo de estar pendiente del inicio de la Segunda B: “Estoy al tanto de los equipos de Salamanca. Por los resultados parece que Unionistas es el que mejor arrancó y el Salamanca al que más le está costando. Aunque hay mucho menos margen de error, los tres tienen aún muchas opciones de meterse en la pelea por el ascenso a la Segunda B Pro, que imagino que será el objetivo de todos”.