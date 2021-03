El fútbol modesto en Salamanca, un año en blanco y sin fecha de vuelta

El deporte de Castilla y León ha ido recuperando una cierta normalidad, después de que a las competiciones profesionales, las ligas nacionales o aquellas autonómicas que tuvieran ascensos a categorías nacionales o clasificación para Campeonatos de España, se les hayan unido o vayan a hacerlo en las próximas semanas otras competiciones regionales o provinciales como la del fútbol base después de tanto tiempo de espera. Sin embargo, solamente en Salamanca hay unas 3.000 personas que todavía no han podido retornar a su deporte después de un año de ausencia desde que el coronavirus hiciera acto de presencia. Son aquellas competiciones no dependientes de las federaciones deportivas, pero que sí pertenecen a asociaciones en las modalidades de fútbol 11, fútbol 7 y fútbol sala, con Futormes, Asafusa y el Trofeo Salmantino-IsidoroBenito como responsables.

De momento todas estas competiciones no han recibido el permiso por parte de la Consejería de Cultura y Turismo para regresar y tampoco está muy claro qué haran en el caso de poder hacerlo, puesto que hay opiniones para todos los gustos.

La organización que más peso tiene es Futormes, que la pasada temporada cifró en unas 2.200 personas las que jugaban algunas de sus ligas. “Estamos en contacto con otras asociaciones de la Región y hemos remitido a la Junta un escrito conjunto en el que nos quejamos de la situación de por qué unos pueden competir y otros no”, señalan sus responsables. A la espera de esa respuesta, en breve tienen previsto realizar videollamadas con los equipos participantes para ver qué pasos a seguir en caso de que sea positiva: “Nos preguntan muchísimo. En verano, cuando parecía que se iba a poder empezar la temporada, pagaron la incripción y estamos esperando a ver qué sucede. A quien quiera continuar le mantendremos el dinero, y al que no quiera jugar, que también es entendible, se le mantendrá”.

Lo mismo harán en Asafusa, aunque en su caso son más partidarios de esperar a que la situación de la pandemia mejore antes de plantearse el retorno: “Los equipos pusieron dinero y ahí está reservado. No tenemos intención de regresar hasta que no sea del todo seguro. Los equipos están un poco divididos y somos de la opinión de que lo primero es la salud y el trabajo de la gente, no vivimos de esto”, explican los organizadores. En todas las competiciones de fútbol sala de Asafusa participaron la pasada temporada unas 400 personas.

En el torneo más longevo del fútbol modesto entre los que quedaban la pasada campaña, el Salmantino-Isidoro Benito, también permanecen a la expectativa pero consideran que lo mejor será esperar ya a ver si se puede comenzar el próximo curso con cierta normalidad: “Los equipos nos preguntan, pero pensamos que ya que hemos esperado hasta ahora no pasada nada por seguir hasta septiembre u octubre cuando haya mayores garantías””.

Parece complicado que en las próximas semanas reciban luz verde para poder regresar, y seguramente les toque ir poniendo los cimientos para que la temporada 2021/22 sea todo lo normal posible y que esos cerca de 3.000 deportistas no federados puedan practicar de nuevo sus deportes.