El entrenador del BM Salamanca: “Aún no he estado en Salamanca, pero tengo buenas referencias”

El argentino Juan Martín del Boca fue anunciado la semana pasada como nuevo entrenador del Congesa XXI BM Ciudad de Salamanca, club en el que el técnico desea empezar a trabajar.

–¿Cómo se da la oportunidad de que venga a Salamanca?

–Llego a Salamanca por referencias de otros entrenadores. Nos pusimos en contacto y arrancamos. Aún no he ido a Salamanca, aunque sí he estado en Madrid haciendo el curso de entrenador, pero llegaré a la ciudad por el 20 de este mes para iniciar la pretemporada el día 23. Ahora estoy en Italia por temas de ciudadanía y para poder instalarme en Salamanca sin problemas.

–Sin haber pisado la ciudad... ¿Qué le hace ponerse al frente del equipo?

–Tengo buenas referencias de otros entrenadores que han trabajado en el club, y digamos que estaba buscando desarrollar mi trabajo en el balonmano español. Se dio la oportunidad y ahora estoy con ganas de empezar a trabajar.

–Quizá sea pronto para preguntarle por un objetivo para esta temporada...

–Es pronto para marcar uno a nivel conjunto, pero en lo personal sí puedo decir que lo que busco en el equipo es trabajo, esfuerzo, intensidad y creo que serán los pilares de la temporada. Quiero un equipo competitivo.

–Exigente con sus jugadores... ¿Los conoce?

–No, no los conozco, pero sí estuve viendo vídeos en YouTube de partidos de la temporada pasada y comunicándome con el anterior entrenador, Marcos Sánchez, que ahora está en la dirección deportiva. Además, este sábado tuvimos una primera charla con ellos vía Zoom por si tenían alguna duda y conocerme oficialmente.

–El primer contacto con sus jugadores a través de una videollamada... ¿No le es extraño?

–Si me lo dice alguien hace años le diría que si es una broma. Pero ahora mismo estoy acostumbrado debido a la pandemia, el año pasado tuve que impartir entrenamientos a través de una pantalla, pero me he familiarizado con el tema.