El doble campeón de kenpo que se resistía a competir

Juan Antonio García González no tiene muy claro qué hará cuando concluya sus estudios de Bachillerato -ahora está en Segundo-: “Hago el de Ciencias, pero creo que de cara a estudiar un Grado me tira más el deporte”, dice.

Tampoco tuvo nunca claro eso de competir en el arte marcial que practica desde los 6 años, el kenpo: “Nunca me llamó la atención... Hace dos años nos decidimos a probar también en Guadalajara y este Campeonato de España aposté por hacer las tres modalidades posibles, submission, fullkenpo y semicontinuo, de mi categoría —que es la junior y 75 kilos— y en las dos que debutaba desbordé todas mis expectativas pues gané en las dos primeras, en las que encima me estrenaba”, explica.

Que Juan Antonio García iba a ganar en cuanto se lo propusiera parece que estaba escrito: “Soy el hijo del entrenador. Y no veas la presión que te genera eso...”, afirma risueño. El caso es que su pasión por las artes marciales —que comparte con el baloncesto, milita en el CB Tormes— tiene punto de inicio “desde que era un crío” en el gimnasio y el club que dirige su familia, el Dojo Kodokai, donde se ha ido cuajado a fuego lento hasta ser doble medallista español.

“Lo cierto es que competir gusta también. No es fácil porque este es un arte marcial muy tradicional, en el que importa mucho la preparación, pero lo cierto es que me ha picado el gusanillo. Ya estoy pensando en el año que viene en ver si soy capaz de repetir este éxito”. En el próximo campeonato de España no irá a ciegas, pues después de la experiencia de esta campaña ya sabe cuáles son las modalidades en las que se va a centrar a partir de ahora: “Las dos del oro...”, ríe.

Las medallas para los deportes minoritarios, como lo es el suyo, son el mejor altavoz: “La gente me pregunta porque me ve con ellas. Y me toca explicarle todo. Me lleva un rato; desde qué practico y hasta cómo lo he conseguido”. Para el que hoy descubra el kenpo, es así, según la visión del salmantino doble campeón nacional: “No veo mucha diferencia con el judo en el plano de competición, por ejemplo, que es el más conocido, las patadas y los golpes son similares. Y lo que cambia son las reglas. Para competir es lo que te tienes que aprender bien. Luego, decirles, que va a ser divertido, pero duro. En este tipo de deportes se trabaja, son muy rutinarios y exigen constancia. Que lo tengan claro, si quieres algo se va a tener que trabajar. Luego, pese a ser un deporte individual, lo cierto es que el equipo es importantísimo, yo estoy enormemente agradecido a mis compañeros del gimnasio porque buena parte de las medallas son de ellos. Son con los que entreno y los que me animan”, declara.

Con las dos medallas de oro sobre las manos (también sumó una más de bronce en semicontinuo), Juan Antonio García tiene claro el camino para el 2022 y, como siempre, en su carrera, no mucho más allá. “¿Objetivos a medio plazo? Seguir entrenando. Es lo que he hecho siempre. No tengo un reto así grande. Aquí siempre se aprende y no se puede parar de preparar”.