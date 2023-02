El descanso que necesitaba Maite Cazorla

Dicen que la juventud es un divino tesoro, pero a Maite Cazorla (Las Palmas, 18 de junio de 1997) le está viniendo de perlas el descanso estos días en casa con su familia. La base canaria acumula 96 partidos consecutivos con el Perfumerías Avenida y en lo que va de temporada ya lleva en sus piernas 899 minutos de juego, cifras a las que no se acercan ni de lejos el resto de sus compañeras. Por si fuera poco, en los últimos compromisos antes del parón tuvo serios problemas en una rodilla, pero ha dado una nueva lección de pundonor poniéndose siempre a disposición del entrenador.

Precisamente Pepe Vázquez destacaba que estos días sin entrenamientos y partidos -el seleccionador español, Miguel Méndez, ha dado descanso a varias de las jugadoras fijas para los compromisos ya sin efecto clasificatorio contra Rumanía e Islandia- le iban a venir de maravilla a una de sus directoras de juego, que tras haber atravesado algún bache esta campaña (como la mayoría de sus compañeras) había vuelto a dar un paso al frente en los últimos compromisos a pesar de sus problemas físicos, liderando al equipo en la intensidad defensiva.

La ausencia de Silvia Domínguez en varios encuentros y la lesión de Moriah Jefferson -y posterior marcha del club-, que estaba llamada a compartir con ellas la dirección del juego, ha obligado a que Roberto Íñiguez primero, y Pepe Vázquez, después, hayan tenido que exprimir a Cazorla, que en ningún momento ha dudado en redoblar esfuerzos buscando el beneficio colectivo.

La canaria, a sus 25 años, acumula 899 minutos en lo que va de temporada en los encuentros oficiales -Supercopa, Liga Femenina y Euroliga-, muchos más que las siguientes compañeras con más tiempo en la cancha: 732 Mariella Fasoula, 674 Leo Rodríguez, 647 Andrea Vilaró, 505 Julia Reisingerova, o 406 Silvia Domínguez.

Pero las cifras llamativas en torno a la base de Las Palmas no se quedan ahí: lo ha jugado todo en lo que va de curso 2022/23 (33), no se perdió ni un partido en toda la temporada 2021/22, alcanzando la cifra de 60, y jugó los 3 de la final de la 2020/21 para llevar 96 seguidos defendiendo la camiseta del Perfumerías Avenida. La racha podía haber sido mucho más espectacular de no haberse tenido que perder (por la lesión en el tobillo que sufrió en la final de la Euroliga de ese año contra Ekaterimburgo) los dos compromisos de semifinales contra el Gernika, porque antes sumaba ya una racha de 82 encuentros seguidos con el conjunto salmantino: los 46 primeros de la 2020/21 y los 36 que pudieron disputarse en la temporada de su llegada a Salamanca, 2019/20, antes de que tuviera que suspenderse la competición continental por el coronavirus.

Maite Cazorla ha jugado 178 de los 180 partidos que ha disputado el Avenida desde que llegó, y ese número, cerca ya de las dos centenas, le hace ser la 12ª jugadora con más encuentros en toda la historia del club. Y los que le quedan.