La exatleta salmantina reconoce también que las pocas competiciones que hay ahora además están condicionadas por las medidas preventivas del coronavirus. “En el control que hubo en Las Pistas los entrenadores casi no podíamos acercarnos a los atletas y los más jóvenes, que no están todavía muy acostumbrados a competir, siempre buscan tener cerca al entrenador”, explica Rosa Colorado.

Rosa Colorado, del Club de Atletismo Ianuarius, reconoce que la falta de metas a corto o medio plazo en el calendario afecta a la motivación de los jóvenes atletas. “Con tanta incertidumbre de rebrotes y de que no vas a saber seguro cuándo vas a poder competir afecta a todos. Pero a ellos y a los entrenadores que yo a veces me desespero con tanta incertidumbre”, reconoce Rosa Colorado.

Juan García, entrenador del juvenil femenino del BM Salamanca, destaca que la falta de información y de certezas es lo que prima ahora en el balonmano de base en Castilla y León. “Son ya casi seis meses sin poder jugar ni entrenar y todavía no sabemos si habrá competición y de cómo será el formato”, explica el técnico salmantino que remarca que tanto tiempo sin actividad puede afectar además de lo físico a lo psicológico. “Yo en mi caso entreno a juveniles y no creo que lo dejen por esta situación ya que llevan muchos años jugando juntas y hay un vínculo emocional grande pero en otras categorías donde lleven solo un par de años haciendo balonmano puede que se desmotiven y lo dejen”, describe Juan García.

El juvenil femenino del BM Salamanca tenía previsto iniciar la pretemporada el próximo 18 de agosto pero lo han tenido que posponer hasta nueva orden ya que no saben cómo ni cuándo se desarrollará la competición autonómica. “Cuando hablo con las jugadoras están un poco cansadas de la situación, de no saber nada, de no poder jugar, ni entrenar...”, reconoce Juan García, que insiste en que esta situación de falta de certezas está siendo muy complicada en especial en deportes como el balonmano. “En los más pequeños el fútbol y el baloncesto están más arraigados pero el balonmano no tanto y con este parón puede que alguno decida no seguir”, añade.