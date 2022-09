El Concurso Hípico se despide con un lleno histórico y el triunfo de Pablo Domínguez en el GP

Las cuatro estrellas de las que goza el Concurso Nacional Hípico de Salamanca se le quedan cortas en cuanto al ambiente. El “lleno nunca visto” —la organización estimó que se superaron las 10.000 personas en el recinto del Campo de Tiro y Deportes a lo largo de toda la jornada; superado la barrera de los 25.000 en los tres días— fue de impresión. Ni cabía un alfiler en torno a la pista, y ni hablar ya de conseguir un sitio en las gradas. El gran ambiente que se registró en la jornada final fue lo más comentado tanto de los salmantinos que apostaron por pasar su jornada de domingo viendo las evoluciones de jinetes y caballos en los diferentes trofeos, como de visitantes —con aficionados llegados de Madrid, Extremadura e incluso internacionales, de Portugal—. En este sentido, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo mostró su sorpresa por el gentío que se había encontrado: “Hay que ver el ambiente que se ha vivido. Cuando he llegado me he quedado impresionado de la cantidad de gente que hay, y que todo el mundo esté disfrutando con muy buenos jinetes, al aire libre, con magníficos caballos. Hasta los propios jinetes nos han transmitido esto mismo, que estaban encantados con Salamanca y su afición y que iban a volver, incluso haciendo un esfuerzo, por competir delante de tantas y tantas personas”.

Y en esta misma línea de pensamiento se expresaba Alfredo Martín-Cubas, presidente del Campo de Tiro y Deportes (entidad organizadora del certamen hípico, decano de las pruebas deportivas en Salamanca con más de siete décadas de vida): “La respuesta del público ha sido impresionante. Ha habido gran incertidumbre por las fechas, pero en el momento en que recibimos la notificación de que Salamaq también se celebraría estos días, tuvimos el respaldo de que no era una sola entidad la que se tiraba a la piscina a la hora de celebrar su certamen a estas alturas. Ahora ya sabemos que la respuesta del público ha sido excepcional. Podemos decir que es el año que se han batido todos los récords de asistencia al Concurso en Salamanca, con lo cual demuestra es que está repartiendo de una manera más lógica el disfrute por parte de todos de las Ferias y Fiestas”.