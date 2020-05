Así ha logrado el CB Tormes 'taponar' al COVID19

El CB Tormes cadete con una plantilla de jugadores de primer año de cadete se metieron en febrero en la Final Four autonómica y cayeron frente a conjuntos con más jugadores de segundo año y se lo tomaron con una auténtica machada. Pero es que no sabía que unas semanas después conseguirán un triunfo histórico pero esta vez fuera de la cancha. Manu Rodríguez y Asier Girón, primer y segundo entrenador, respectivamente, se contagiaron con el coronavirus al inicio de la cuarentena y ya pueden decir que lo han tumbado.

Por orden de choque contra el COVID19, Manu Rodríguez explica cómo durante los primeros días de confinamiento empezó a sentirse mal al regresar de su trabajo como enfermero. “Empecé a tener fiebre, tos y el cuadro típico del COVID 19 ya avisé tanto en el trabajo como en el club y es que esa semana había dirigido alguno de los últimos entrenamientos antes de que explotara todo esto”, indica Manu Rodríguez que reconoce que una de sus preocupaciones durante estas semanas con el COVID 19 es que sus jugadores se pudieran haber contagiado. “No ha habido contagios en el equipo con los jugadores y eso me tranquiliza”, indica el primer entrenador del cadete del CB Tormes que tras dar positivo por COVID19 a mediados de marzo ya está recuperado y se ha podido incorporar de nuevo a su puesto de trabajo, aunque matiza que las secuelas del COVID 19 siguen presentes. “Estoy bien llevo ya unos días trabajando pero es que te encuentras cansado por todo lo que ha pasado en las últimas semanas”, describe Manu Rodríguez, el mismo que en casa relata que también entró el virus de lleno con un positivo en su mujer y un más que posible contagio en su hijo de tres años. “A lo niños no le hacen las pruebas pero vamos durmiendo con mi mujer y conmigo con coronavirus seguro que lo ha tenido”, especifica.

A su lado en el banquillo, su mano derecha, es Asier Girón que días después de que Manu Rodríguez empezara a experimentar ese cuadro sintomático del coronavirus comenzó a preocuparse. “Ya sabía lo del positivo de Manu y empezaron a aparecer los síntomas y comuniqué al club, a los padres y los servicios sanitarios que había estado en contacto con un positivo como Manu y semanas después me hicieron la prueba y también salió positivo”, indica Asier, que es animador sociocultural pero esta temporada ha decidido centrarse solo en el baloncesto en el CB Tormes.

Los primeros días con la cantidad de casos que había conseguir que le hicieran las pruebas a una persona en cualquier punto de España era una quimera. “Comuniqué por teléfono los síntomas que tenía y que había estado en contacto con un caso confirmado pero no me hicieron las pruebas hasta pasados unos días y es que me decían que mi caso no era muy grave ya que aunque tenía dificultades para respirar sí podía hacerlo y no necesitaba ingreso hospitalario”, relata Asier Girón. El segundo técnico del CB Tormes cadete reconoce que aunque ya se encuentra muy bien todavía nota cómo su cuerpo ha sufrido estas semanas y sigue con constantes cambios. “Todavía tengo pequeñas molestias pero eso me dicen que se debe a la fase de anticuerpos que está generando mi organismo”, añade.

En la semana del inicio del estado de alarma, antes de que saltara la normalidad por los aires, ambos habían entrenado esa semana y es que aunque ya han disputado la Final Four autonómica todavía les quedaba la Copa. “Hubo entrenamientos unos días antes de que sucediera todo esto pero no hemos tenido conocimiento de casos de jugadores”, insiste Manu Rodríguez. Esa preocupación por la plantilla también la comparte Asier Girón y es que especifica que tanto él como su compañero lo antes posible pusieron en conocimiento del club y de los padres la situación para estuvieran informados y pudieran extremar las medidas de seguridad en sus domicilios durante el confinamiento.

La próxima temporada este cadete del CB Tormes será de segundo año y llegará el momento de buscar retos deportivos más ambiciosos pero lo que está claro es que este curso baloncestístico ya han ganado un título: tumbar al coronavirus. Algo que no olvidarán nunca.