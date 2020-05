El caso 'incurable' de coronavirus del Salamanca: “Llevo más de dos meses y todavía tengo fiebre”

Guillermo Pérez, trabajador de administración del Salamanca, no se quita al COVID19 de encima y es que suma ya 65 días con el coronavirus y después de más de dos meses sufriendo sus síntomas ahora solo se arma de paciencia para poder olvidarse de una vez por todas del dichoso virus.

–¿Cuántos días lleva con el coronavirus?

–Ya son 65 días. El viernes 13 de marzo, durante el último entrenamiento del equipo, ya me encontraba mal y hablé con el médico del equipo y me dijo que fuera a casa y que no saliera de mi domicilio. Ya se estaba comenzando a hablar mucho del COVID19 y fue lo mejor que hice. Los primeros días fueron horribles con fiebre de 38,5 durante casi todo el día y me costaba mucho respirar. Tenía además mucho cansancio y no salía de la habitación y estaba casi siempre en la cama.

–Pero es que ahora ha mejorado pero sigue con síntomas...

–Sí, desde mediados de abril ya solo tengo fiebre por las tardes. Sobre las 17.00 horas me aparece y se va sobre las 22.00 horas aproximadamente.

–¿Y qué le dicen los médicos?

–Que muy normal no es pero que son residuos del virus que tengo en mi cuerpo. En algunos casos hay gente que le quedan durante unas semanas más algún síntoma como tos y a mí me ha quedado esta fiebre por las tardes.

–¿Cuántos test se ha hecho?

–En dos ocasiones. Primero, el 6 de abril que di positivo en COVID19 y después otro el 8 de mayo. En la segunda ocasión lo hice por mi cuenta ya que al tener síntomas como la fiebre me descartaban para hacerme más test. Decidí pagármelo yo para saber qué me estaba pasando si habían transcurrido ya muchas semanas y seguía teniendo síntomas. El segundo positivo me tranquilizó en parte ya que tenía miedo de que fuera otra cosa y por lo menos sabiendo que todavía tenía el virus sabes a qué te enfrentas.

–¿Y está saliendo ya de casa?

–Sí, los médicos me dicen que salga pero que con mucho cuidado ya que tampoco puedo estar tanto tiempo en casa. Aunque di positivo por segunda vez el riesgo de contagio es muy reducido, me insisten los médicos. Yo, por precaución, salgo solo por las mañanas a primera hora. Suelo andar unos 40 minutos a partir de las 7.30 horas y es que a esa hora no hay nadie y así no me cruzo con nadie. En la franja de las 20.00 horas no puedo salir ya que además en esas horas tengo fiebre y no me encuentro muy bien.

–¿Y ahora qué procedimiento debe seguir para olvidarse ya del COVID19?

–Me han dicho los médicos que tenga paciencia y que en unas semanas estaré ya recuperado. En los test he dado muchos anticuerpos y es que mi organismo lo está superando. He dejado de tomar el paracetamol ya que llevaba 45 días seguidos tomándolo y no me sentaba bien. Ahora, no estoy tomando nada y el proceso de recuperación se está ralentizando.

–Después de tanto tiempo habrá pasado miedo...

–Cuando pasa tanto tiempo te empiezas a preocupar pero el saber que todavía lo tengo me ha tranquilizado y ahora solo espero que en las próximas semanas desaparezcan los síntomas que me quedan como la fiebre y poder olvidarme de todo esto.