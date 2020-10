El tanto pareció sacar de la siesta al actual campeón, que se lanzó con más ánimo hacia la portería de Ledesma. Sin embargo, le volvió a faltar lucidez para crear ocasiones reales y vio como el equipo gaditano le amenazaba con el contragolpe, una arma con la que Lozano se plantó en el área, aunque el hondureño no eligió bien y prefirió probar de nuevo a Courtois en lugar de buscar la llegada de Salvi.

Así, en el primer cuarto de hora, todas las ocasiones tuvieron color amarillo y Courtois evitó el 0-1, sobre todo, en un mano a mano con Negredo y un disparo de Cala, pero no pudo hacer nada cuando el delantero madrileño, haciendo mucho daño entre la defensa y los dos medios, envió un preciso pase a Lozano que este ya no perdonó para convertir al recién ascendido en el primer equipo en ponerse por delante en el Di Stéfano.

Zidane volvió a apostar, como en el Reale Arena, por el 4-2-3-1 para dar descanso a Casemiro y poner al dúo Kroos-Modric, mientras que Cervera metió a dos puntas, Negredo y Lozano, con Alex Fernández volcado al costado izquierdo para enfrentarse del todo a su hermano Nacho, y trató de juntar bastante las líneas para incomodar a un Real Madrid, de rosa como homenaje a la lucha contra el cáncer de mama que tiene su día mundial el lunes, y ya dejó claro desde el minuto 1 que no estaba fino.

El parón se le volvió a atragantar al Real Madrid, que saltó dormido al campo y con una falta de concentración que le castigó su rival, que no sólo gozó de las mejores ocasiones sino que consiguió que Ledesma se fuese a casa sin ninguna intervención. Las sensaciones ofrecidas por los de Zidane ante el Betis, el Valladolid y el Levante se acentuaron aún más, algo peligroso con la Champions y el Clásico como próximas paradas.

Dieciséis partidos después llegó el primer revés liguero del actual campeón, que no perdía como local desde mayo de 2019 y que hasta ahora había ganado todo lo que había jugado en el recinto de su ciudad deportiva. Mucho mérito tuvo el equipo gaditano, que no se descompuso en ningún momento para lograr la primera victoria de su historia en feudo madridista y que sin salirse del guión mostró todas las actuales debilidades del equipo merengue.

Con una floja versión de Modric y Kroos, poco desborde de Vinicius y poca participación de Benzema, el Real Madrid se marchó al descanso con una única oportunidad, en un saque de esquina que cabeceó cerca del palo Varane. Antes del descanso, una mala salida de Courtois estuvo cerca de aprovecharlo un Lozano que fue un quebradero de cabeza.

Zidane dejó claro que no le había gustado nada la imagen de la primera parte y, lejos de su tradicional forma de manejo de los cambios, metió cuatro al descanso, con sólo Militao como ‘obligado’ por las molestias de Sergio Ramos en el tramo final. Casemiro (Modric), Valverde (Isco) y Asensio (Lucas Vázquez) entraron para dar el plus que le faltaba al conjunto madridista, que no encontró ese arreón inicial de antaño e incapaz de meter miedo a un rival ya sin Lozano, también ‘tocado’.

El Cádiz, en cambio, pese a perder de vista el área contraria, continuó ejecutando a la perfección su plan y, ordenado y muy junto atrás, apenas dejaba espacios a un equipo local que parece seguir adoleciendo de un ‘9’ para desenredar estas situaciones.

Vinicius, en un cabezazo desviado tras una mala salida de Ledesma, fue la mejor ocasión en los primeros 25 minutos del segundo acto, un pobre bagaje para los de Zidane, que tiró de Luka Jovic a falta de algo más de diez minutos como última solución para tratar de, al menos, de aprovechar su dominio final. Benzema, en la mejor combinación local del partido, se topó con el larguero y el Cádiz no tuvo más sustos para auparse al coliderato provisional.