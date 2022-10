El cabreo monumental de Mario Amatria, entrenador del Santa Marta tras la derrota en Astorga

El Santa Marta tuvo un mal día. Los tormesinos volvieron de Astorga con cuatro goles en contra en un partido muy diferente al que se dio la semana pasada en el San Casto frente al Salamanca.

Con el listón tan alto, en La Eragudina, el equipo local jugó a sus anchas contra un rival desaparecido. Una derrota de las que duelen para el Santa Marta.

Finalizado el encuentro, Mario Amatria se mostró tremendamente enfadado no solo por la goleada encajada sino por la imagen ofrecida por su equipo: “No ha habido partido. El Santa Marta no ha venido a jugar, no nos hemos presentado y así nos ha ido: cuatro a cero y para casa”, dijo de primeras con un rictus más que serio.

“La primera parte es verdad que ha sido correcta, aunque no encontráramos nuestro juego porque esta no es nuestra superficie, pero conseguimos sujetar al Astorga”, describió cómo habían transcurrido los primeros 45 minutos del encuentro el preparador del conjunto del Alfonso San Casto. Dicho esto, Amatria volvió a mostrar su enfado con la plantilla y valoró la segunda parte de la siguiente manera: “A partir de pasar por vestuarios no nos hemos encontrado y se ha visto en el campo y en el resultado”, se expresó el técnico tormesino.

A la rueda de prensa no le quedó mucho más. Pero antes de darla por finalizada, Mario Amatria aún dejó otra perla de su monumental enfado: preguntado qué era lo que le había faltado a su equipo, Amatria respondió como un resorte: “Once jugadores”.