El BM Salamanca encaja su tercera derrota seguida (29-23)

El BM Salamanca no pudo puntuar en su visita al BM Soria y encajó su tercera derrota consecutiva. Comenzó bien el encuentro para los intereses salmantinos que se pusieron rápidamente en el marcador y cogieron incluso tres goles de renta en el arranque del choque, pero mediada la primera mitad los locales impusieron su defensa y consiguieron empatar el choque a ocho goles. Tras estas tablas, el BM Soria casi siempre fue por delante en el marcador, pero al llegar al descanso el electrónico reflejaba un resultado de 13-13. Tras el paso por los vestuarios, los sorianos saltaron a la pista con una marcha más que los salmantinos y con un parcial de 4-0 cogieron una ventaja que no pudo salvar los de Dani Lorasque, aunque consiguieron acercarse de nuevo, dos parciales seguidos, uno de 6-0 y otro de 4-0 dejó KO al conjunto charro que se vio con un marcador adverso de 28-18 a falta de siete minutos para el final. Los visitantes no bajaron los brazos y en el último tramo del choque maquillaron el resultado hasta el definitivo 29-23.

LA FICHA

BM Soria: Alberto Miranda, Dani Vallejo (2), Miguel González (1), Marcos (4), Samu Pérez (2), Villoslada, Diego Larcuen (3), Javi González, Mario Rubio (3), Diego Sanz, Lavilla (2), Javi Gutiérrez (5), Pablo Masedo (3), Víctor Sanz, Adri Prieto (4) y Saúl.

BM Ciudad de Salamanca: Javi Sánchez, Víctor Matilla, Andrés Pérez (1), Sebas Elena (6), Hugo Garín (1), Javi Baz, Javi Carazo (4), Nacho Alonso, Sergio Sánchez, Fer Abajo (3), Sergio Mellado, Ángel Lucía (1), Dani Guijarro (4), Sergio Nicolás (2), David Sánchez y Álvaro Carretero (1).

ÁRBITROs: Jorge Muras Rodríguez y Samuel Prieto Merino. Fueron excluidos los locales Marcos, Diego Larcuen, Diego Sanz y Lavilla; y los visitantes Hugo Garín (2), Fer Abajo, Sergio Mellado y David Sánchez

parcial cada 5 minutos: 2-4, 3-6, 4-7, 8-8, 12-10, 13-13 (descanso), 17-14, 18-17, 21-17, 24-18, 28-19 y 29-23 (final)