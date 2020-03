El BM Salamanca corta su racha ante el penúltimo (26-31)

El BM Salamanca no pudo ante el Ademar Universidad de León, conjunto que se encuentra inmerso en la lucha por la permanencia, y cayó por un marcador de 26-31, tras ir prácticamente todo el choque por detrás en el marcador.

En el primer tramo del partido, los visitantes se pusieron por delante y no abrieron diferencias, pero siempre tuvieron el encuentro controlado. Y justo antes de llegar al descanso, si que los pupilos de Juanín García consiguieron marcharse a los vestuarios con cinco goles de diferencia para afrontar de una manera optimista la segunda parte.

Tras la reanudación, no hubo reacción por parte de los salmantinos, sino todo lo contrario. Los visitantes se distanciaron en ocho tantos y no aflojaron hasta los momentos finales. Fue entonces cuando los de Lorasque maquillaron el resultado, pero no pudieron hacer nada para que la victoria, y con ello los tres puntos se marcharan hasta tierras leonesas.