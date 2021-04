El Barça se pega un tiro en la pierna (1-2)

Soldado avisó de que aún había partido. El Barça se confió ante un rival que, a pesar de que no se juega nada, no deja de competir, en busca de su mejor marca de puntos en Primera. Lo siguiente de los andaluces fue ya el 1-1, en un pase de Luis Suárez, mal encimado por Umtiti, que Mingueza no solo no cortó sino que amortiguó.

Machís lo agradeció y no perdonó. A renglón seguido Koeman vio una tarjeta roja en lo que pasaba a ser el verdadero punto de inflexión. El Barça volvió a rondar sin un remate claro y en otro descuido atrás, Molina sin marca remató el 1-2. El desastre azulgrana tenía tiempo para enmendarse, ya que el empate valía oro, pero el embudo que formó el Granada contuvo cualquier llegada.

Los cambios de Dembélé y Pedri apenas crearon peligro. A la desesperada subió Piqué, con la culpa del 1-2, pero esta vez no hubo salvación en el descuento. El Barça, que venía lanzado a por el liderato, se queda ahora tercero (71 puntos), con cinco jornadas por delante a la espera de que el Real Madrid (71) tropiece y sabiendo que tiene el duelo directo con el Atlético de Madrid (73) la próxima semana. El Sevilla no se despista por si acaso (70).