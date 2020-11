El Barça se mete en octavos con el ‘plan B’ (0-4)

No estaba Messi, ni De Jong, ambos descansando, tampoco los lesionados Piqué, Busquets, Ansu Fati, Sergi Roberto... una larga lista a la que supo sobreponerse un Barça venido a más en la segunda mitad, obligado a mostrar una reacción tras su derrota en el Metropolitano y a las dudas que comienza a generar el proyecto de Ronald Koeman.

El danés, que salió por la puerta grande, no sólo marcó el segundo -su primer gol en ‘Champions’- sino que también provocó el tercero que acabó convirtiendo desde los once metros. Un pase de Jordi Alba terminó en la testa del ariete culé, que fue derribado por Popov. El penalti fue tan evidente que el árbitro no dudó en señalarlo. Griezmann, ya en el campo, ofreció el balón a Braithwaite para que ganase confianza.

El ex del Leganés lo lanzó ajustado y transformó su doblete, confirmó la victoria en la capital ucrania y sentenció el billete a los octavos de final a falta de dos jornadas para el final de la primera fase. Pero no terminó ahí la fiesta blaugrana pues Griezmann encontró el premio a su generosidad con un zapatazo en el tiempo de descuento que redondeó la noche más difícil de un Barça que salió más que aliviado.