El Ayuntamiento ya busca fecha para abrir las piscinas y pabellones de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca se reunirá “en breve” con las empresas concesionarias para buscar una fecha de apertura de los pabellones y las piscinas para un uso deportivo y es que en el Consistorio entienden que no les parece el mejor modo del Gobierno de comunicar esta ‘flexibilización’ de las medidas contra el COVID19 dando solo 48 horas para poder ponerlo en marcha, ya que no les deja margen de maniobra para poder abrir en la jornada de hoy como marca la normativa.

El sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE), en uno de los anexos a la orden del Ministerio de Sanidad que regula la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional dentro del plan de desconfinamiento dentro del estado de alarma, indicaba que las piscinas e instalaciones deportivas cubiertas podrán ser utilizadas en toda España desde hoy, incluso en las zonas en fase 1 de desescalada, como es el caso de Salamanca, siempre y cuando no haya contacto físico entre los usuarios, que mantendrán dos metros de distancia de seguridad, y se respete un aforo máximo del 30%.

El Ayuntamiento explica que cuenta con protocolos diseñados con anterioridad para abrir estas instalaciones pero que hoy y los primeros días de esta nueva flexibilización no estarán disponibles esos recintos aunque la normativa así lo permita. El Consistorio insiste en que en 48 no da tiempo a llevar a cabo un proceso de desinfección y de adecuación de unas instalaciones que llevan dos meses y medio cerradas y que tienen que tener un exhaustivo control sanitario para poder garantizar la seguridad de los usuarios.

“Al solo haber dado el Gobierno 48 horas entendemos que no dará tiempo a abrir hasta que no pasen unos días”, indica Blanca Cerón, entrenadora en el club Acuático de Salamanca, que remarca que hoy se pondrán en contacto con el Ayuntamiento de Salamanca para ver qué disponibilidad van a tener. “Todas las competiciones nacionales están suspendidas y aquí a nivel provincial no creo que se mueva nada tampoco. Si acaso puede darse alguna competición a nivel autonómico”, añade Cerón.

El club Acuático Salamanca aunque ya no tenga competiciones a corto y medio plazo sí quiere volver al agua en las piscinas y está a la espera de que el Ayuntamiento les comunique fecha. “Ya habíamos decidido que este verano en cuanto pudiéramos íbamos a volver a entrenar aunque no hubiera competiciones a la vista pero es que queremos recuperar estos meses perdidos y es que ha sido mucho tiempo sin poder entrenar y se nota mucho”, reconoce la entrenadora del club Acuático Salamanca. Desde hacer semanas los nadadores salmantinos reclamaban esta medida ya que consideran que el contacto en su deporte es inexistente y el riesgo de contagio con el cloro casi nulo.