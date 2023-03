El Ayuntamiento abre una puerta a la compra del Helmántico: “El Consistorio tiene la capacidad que hace años no tenía”

La puesta de largo del ‘manifiesto de unidad’, apoyado por 80 exjugadores y empleados de la UDS y tiene el reto de alcanzar las 10.000 firmas, ha reabierto el debate sobre la titularidad del Helmántico, ahora en manos de Desarrollos Empresariales SL, propiedad de Manuel Lovato, presidente del Salamanca UDS. En este sentido, el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo ha abierto una rendija a que el histórico feudo albinegro pase a ser de titularidad pública, algo que se solicitó por una parte de los salmantinos tras el adiós de la UDS en 2013.

“Hoy el ayuntamiento tiene la capacidad que hace años no tenía. Hace años cuando surgió esa posibilidad no tenía capacidad económica para adquirir un campo de fútbol; ahora hemos podido realizar obras de relevancia en instalaciones deportivas y, hasta, prácticamente completar el estadio Reina Sofia, queda una parte pactada con los clubes que se iniciará próximamente. La situación económica del Ayuntamiento favorecería ampliar las instalaciones deportivas de la ciudad de Salamanca. En el terreno hipotético de poder, podríamos, porque tenemos una situación económica mucho mejor”, ha afirmado el alcalde de Salamanca, que ha recordado que el Helmántico es la “entidad privada”: “El Ayuntamiento ahora mismo solo puede desear que esté en las mejores condiciones posibles. porque eso es lo que se merecen los aficionados de Salamanca. En lo que está en nuestra mano, vamos mejorando y modernizando; lo que haga una entidad privada, el Ayuntamiento no tiene responsabilidad. Lo que sí quiero es que estén en las mejores condiciones posibles”.