El Atlético Salamanca, pendiente de la RFEA tras el adiós del Barcelona

La delicada situación económica en la que se encuentra el FC Barcelona, salvada en la sección de fútbol a través de las famosas ‘palancas’ —las ventas parciales de activos del club con los que Laporta obtuvo dinero inmediato—, se ha cebado con los deportes más modestos en los que el conjunto culé tiene cabida. Y, en este sentido, el atletismo ha sido el gran damnificado de la tijera de Laporta. El presidente azulgrana anunció en asamblea que el club renunciaría a competir en División de Honor —la máxima categoría de clubes—. Y así será, aunque tan solo en la categoría masculina. Esta decisión, ha pillado en fuera de juego a la RFEA, a los atletas —estrellas como Carlos Tobalina vestían los colores azulgranas— y hasta a los propios rivales.

En este sentido, al Atlético Salamanca este anuncio le ha pillado completamente en fuera de juego: “Tendremos que estar pendiente de qué sucede; por si nos toca competir de nuevo en División de Honor”, apunta a este respecto el máximo responsable del club, Víctor Mateos. “Veremos en qué queda todo y cómo reconfigura la Federación esta baja, que, de todas, todas es una mala noticia”, valora antes de meter el cuchillo en el estado de la División de Honor y las ligas de clubes en el atletismo: “Esta decisión demuestra lo difícil que es. Si para las grandes marcas les supone un gasto, por lo que esgrime el Barcelona retirándose, no te puedes ni imaginar para clubes como el nuestro”.

Álvaro de Arriba fue el último atleta salmantino en vestir los colores azul y grana. Y, desde el conocimiento que él tiene sobre el club que abandonó por Nike en 2020, el mediofondista analiza la situación: “Por un lado me sorprende y por otro, no. Me sorprende que se prescinda de la sección masculina y no de la femenina. No sé cuánto puede ahorrarse económicamente con esta decisión, la verdad. Lo cierto es que el club está pasando una época complicada, por lo que podemos ver todos, no sabemos si en un futuro podrá retomar la sección en División de Honor. Esta decisión a corto plazo va a afectar a la competitividad de la Liga, ahora mismo el Barcelona era el único club que plantaba cara al Playas de Castellón, y en ese sentido va a ganar con mucho margen sobre el resto. Entiendo que, sin el Barça, incluso, verá reducida una parte importante del presupuesto”, afirma. Eso sí, De Arriba no ve un problema mayor al margen del de la Liga: “Solo va a afectar a los atletas con los que tiene contrato que verán mermados sus sueldos a partir del 31 de diciembre. En el resto no afectará porque al fin y al cabo este es un deporte individual, lo que mayor peso tiene en el calendario son los meeting y los nacionales”.