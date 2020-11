Los de Diego Pablo Simeone jugaron casi a placer. No tenían a Luis Suárez, baja por coronavirus, pero les bastó con su versión fiable ante un Barça herido. No levanta cabeza el cuadro culé, que dio incluso algún paso atrás en los brotes verdes vistos con el técnico neerlandés. El partido de Messi fue un triste poema al igual que el de su equipo, el día que tocaba dar un paso al frente.

El diagnóstico de este Barça puede no ser uno, pero sin duda está enfermo. Siempre habrá una excusa, pero es claro que el equipo no funciona y que su bandera, Leo Messi, está caída. Con dos tercios de temporada por delante todo puede pasar, pero el cuadro culé parece condenado a una dura transición. En el Wanda, una baza con la que crecer en confianza y en una pobre clasificación, no hubo reacción.

El partido tuvo el ritmo típico de después de parón --esa excusa-- aunque durante 15 minutos iniciales pareció otra cosa. Dembélé desbordó nada más empezar y encontró a Griezmann, pero su remate se fue alto. En el otro área, Saúl hizo volar a Ter Stegen. El Atleti optó por esperar atrás, un riesgo ante el Barça de Koeman, ya que al menos sí venía de ser capaz de jugar con ritmo y llegada.

No fue esta vez. El cuadro azulgrana se fue quedando tan frío como la noche en Madrid. También el cuadro local bajó su ritmo después de buenas llegadas de Carrasco y en especial Llorente, quien se topó con el larguero. El riesgo en los visitantes era esa defensa tibia ante el equipo más en forma del Campeonato, aunque no había prisa en el Atleti. Menos aún, pese a la necesidad, en el Barça.