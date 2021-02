Mario García Romo ha regresado a la competición en Estados Unidos logrando la mínima para el Europeo absoluto en los 3.000 metros, aunque él sigue sin darle más importancia de la debida. Mientras tanto, sigue muy centrado en sus estudios.

–¿Es consciente del eco que están teniendo sus actuaciones en los últimos meses?

–Es verdad que estoy recibiendo más atención que otras veces, quizá eso significa que se valora más lo que estoy haciendo.

–El sábado hizo una gran marca (7:48.40) en los 3.000 metros. ¿Le hace replantearse su apuesta por el 1.500?

–El 3.000 es la distancia intermedia entre el 1.500 y el campo a través y me encuentro bastante cómodo porque tengo la resistencia del cross y la velocidad del 1.500, pero esta es la que más me gusta y en la que me encuentro más cómodo.

–¿Cuáles son sus planes más inmediatos?

–Los Nacionales universitarios en Estados Unidos son en marzo y este año serán un poco especiales porque están en la misma semana el de cross y el de pista cubierta, así que tendré tres carreras en cinco días.

–Cuando venga ya va a ser para luchar por los Juegos, el objetivo que se ha marcado.

–Las clases acabarán más pronto, a principios de mayo, por lo que tendré casi dos meses para preparar el Campeonato de España. El gran objetivo será lograr la mínima olímpica porque hacerla significaría además estar a un nivel top mundial.

–¿Es de los que piensa que va a haber Juegos o por el contrario es pesimista?

–Creo que sí, aunque hay gente que piensa lo contrario. Los Juegos son mucho más que una competición deportiva, forman parte de la historia de la humanidad y tienen una importancia social muy grande. Van a intentar por todos los medios que se hagan.

–Va consiguiendo logros, es noticia en Estados Unidos y España, y parece que se lo toma todo con mucha normalidad.

–Llevo corriendo muchos años y es verdad que en el atletismo conseguimos logros físicos muy difíciles. Correr los 3.000 metros en 7:48 no está al alcance de todo el mundo, pero valoro mucho más otros trabajos como el de los médicos y más como estamos ahora, o el de mi padre en la obra construyendo casas, que ayudan más a la gente. Nosotros entretenemos y podemos dar ejemplo de superación pero es algo que no hay que idealizar. Siempre he pensado así y seguiré haciendo atletismo para descubrir mis límites y porque me divierte.

–Además del atletismo, siempre ha estado muy centrado en los estudios.

–Estoy en el último año del Grado y una de las asignaturas es de investigación. Estoy colaborando con el Departamento de Bioquímica, es algo que nunca había hecho y me llama mucho la atención. Quiero seguir haciéndolo porque me da otro perfil profesional.

–Tras pasar unos días en casa en Navidad volvió a Estados Unidos a primeros de enero. ¿Se nota el cambio de Biden por Trump?

–Donde yo vivo no lo percibimos mucho, pero sí que a lo mejor va a haber un poco más de estabilidad. En cuatro años puede haber cambios y a ver cómo lo hace el nuevo presidente.