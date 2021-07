El atleta salmantino Honorato Hernández: “A mí los Juegos no me cambiaron, porque aparte de correr yo tenía un trabajo”

El atleta salmantino, Honorato Hernández, recorrió España y parte del mundo, para conseguir un sueño: llegar a unos Juegos Olímpicos. No comenzó corriendo maratones, pero sus grandes marcas en campeonatos de España, de Europa, y hasta del Mundo, le dieron un billete con destino a Seúl 1988, un logro que le hace sentirse de lo más “orgulloso”.

–En aquella época no había tantas oportunidades como ahora, ¿cómo se introdujo en el mundo del atletismo?

–Digamos que yo comencé corriendo en una especie de escuela deportiva que había en San José de la mano de Antonio Sánchez Marcos, a los 16 años.

–Por la cabeza de ese joven de 16 años... ¿estuvo la idea de llegar a los Juegos Olímpicos?

–Cuando empiezas no lo piensas, estás pensando en hacer algo que te gusta o si estás a gusto. Llegar a los Juegos es algo que poco a poco se va forjando con el paso del tiempo. Primero eres campeón de Salamanca, luego de regional, España y vas subiendo.

–Una vez que llega a Seúl, ¿qué esperaba conseguir?

–Iba con bastante condición física y pensé que podía quedar en puestos de finalista, porque conseguí el décimo octavo puesto en el Mundial del anterior año, y se asemeja a lo que son los Juegos en cuanto a corredores de otros países. Pero no pudo ser.

–Como participante... ¿Qué es lo que destacaría de los Juegos Olímpicos?

–Lo que lo rodea. Es la competición más importante para un deportista en la que a prácticamente a todo el mundo le apetece esa concentración de deportes, además de la tradición que tiene. Es la mayor competición que tenemos ahora mismo.

–De Salamanca a una villa olímpica, ¿cómo fue su experiencia allí?

–Haciendo memoria... La estancia fue bastante simple, coincides en los comedores con los deportistas más famosos, hay muchos cambios de cultura, ... Recuerdo que había mucha distancia para ir de unos sitios a otros, y a pesar del año que era, la seguridad que había era impresionante.

–¿Qué queda de aquel Honorato Hernández de 1988?

–Mi vida ha cambiado como la de todas las personas, por la evolución de uno mismo, pero los Juegos como tal no me cambiaron. En ese momento yo trabajaba en el Ayuntamiento, luego en la Universidad, pero ya tenía una rutina profesional, mientras que el atletismo me acompañó y me dio otras oportunidades.

–Álvaro de Arriba y Mario García Romo, dos salmantinos que se han quedado fuera por muy poco...

–Confiaba en que Álvaro no tuviera problemas para clasificarse, aunque ha sido un año complicado en 800 metros por la calidad y quizá él no ha restado al nivel que nos tiene acostumbrados. Y Mario es una pena, aunque todavía es joven.

–Tokyo 2020... ¿Confía en alguna medalla para España en atletismo?

–En esta ocasión espero que alguna caiga. Quizá un par de ellas, o tres. El atletismo quizá es uno de los deportes más difíciles debido a la cantidad de países que participan el ellos, algunos tienes que buscar en un mapa si verdaderamente existen, y al final, esos atletas de una forma u otra tienen acceso.