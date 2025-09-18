Dos goles de Rashford dan al Barcelona el triunfo ante el Newcastle (1-2) El inglés fue determinante para los culés

Triunfo del Barcelona en su visita al Newcastle (1-2) gracias a un juego efectivo y a un inspirado Rashford que hizo dos goles de muy bella factura.

No obstante, el primer tiempo del Barcelona no fue muy brillante. Un paradón de Joan García a Harvey Barnes mantuvo el empate a cero al descanso entre un Barcelona tímido y un gran Newcastle en la primera jotrnada de la Liga de Campeones.

El portero español salvó de forma magistral un remate de Barnes en el segundo palo cuando St. James' Park ya celebraba el que hubiera sido el primer gol de su equipo.

Sin Lamine Yamal, el Barcelona apenas generó nada en ataque más allá de algún disparo aislado de Raphinha y Lewandowski.

En la segunda mitad la historia cambió y en especial con dos golazos de Rashford, uno de cabeza y otro con un misil desde la frontal del área. Gordon redujo distancias en el 90.