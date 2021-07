Dori Ruano, olímpica en 3 Juegos: “El diploma de Sidney me supo a poco”

Natural de Villamayor, pueblo en el que se crió y sigue creciendo como persona. Desde que se montó en una bicicleta, Dori Ruano no se ha bajado de ella. El ciclismo como profesión le ha permitido asistir a tres Juegos Olímpicos, yendo a los primeros, en Barcelona, cuando tenía 21 años. Con ganas de comerse el mundo también se clasificó para acudir a Sidney 2000 y Atenas 2004. De hecho, es la salmantina que más lejos ha llegado en la competición tras acabar séptima en la carrera por puntos y ganar un diploma olímpico en Sidney.

–Los comienzos no son fáciles, y quizá menos en ciclismo femenino...

–Empecé con 18 años yo sola. En Salamanca no se movía mucho el ciclismo, no había clubes por entonces, y mucho menos femeninos.

–¿Vivir en una ciudad como Salamanca influyó en el camino a los Juegos?

–No, no es impedimento. No supuso un problema, aunque hubiera vivido en cualquier ciudad el soñar no tiene que ver con el número de habitantes. Al final las oportunidades llegan. Si quieres ser bueno en algo hoy en día es más fácil, pero en aquella época si querías destacar tenías que salir de la ciudad. No había competiciones en Salamanca de ciclismo. Yo comencé a viajar por España y a darme a conocer cuando dos chicas montaron un club aquí y junto a otra compañera íbamos con ellas en el coche a Santander, y más ciudades.

–Y consiguió su sueño multiplicado por tres: Barcelona, Sidney y Atenas.

–No era fácil llegar allí, porque tienes que competir muy duro y clasificarte para ir... El poder ser seleccionada para competir en los Juegos Olímpicos ya es un logro, porque de mi modalidad solo escogían a tres de todo el país y el hecho de poder ir la primera vez cuando tienes 21 años es un éxito. Recuerdo que, en Barcelona, en mis primeros Juegos no desfilamos el día de la inauguración con el resto de deportistas porque competíamos al día siguiente y teníamos que descansar.

–Sin embargo, después de Barcelona llegó un gran logro, el diploma olímpico en Sidney.

–Siendo sincera... Me supo a poco, porque estaba más preparada que en Barcelona, habían pasado ocho años y había madurado como deportista. Mi objetivo era conseguir una medalla.

–Veterana en los Juegos, ¿cómo recuerda la experiencia villa olímpica?

–Lo mejor que te llevas es conocer a mucha gente, el ambiente, la experiencia que te llevas de convivir con deportistas de otros países o del tuyo, deportistas que ves en la televisión y no te imaginas tenerlos al alcance. Recuerdo ver a Pau Gasol por las estancias del edificio, era asombroso. A lo mejor los que no lo aprecian son más los futbolistas, pero en los demás deportes, a lo mejor como en mi caso es muy importante llegar hasta allí.

–En cuanto a la diferencia entre la repercusión entre ciclismo masculino y femenino...

–Siempre ha habido desigualdad, en el deporte en general hay desigualdad. El femenino ha empezado a sonar ahora, el deporte femenino es del siglo XXI. En mi época tampoco reflexionabas, solo estabas allí, pero has tomado consciencia con el paso de los años. Por ejemplo, en 1992 Induráin ganó el Tour y no había ni modalidad femenina, con eso lo digo todo.

–Echando la vista atrás, ¿qué queda de aquella Dori Ruano?

–Queda mucho, sigo montando en bicicleta, haciendo cicloturismo. De una manera u otra también estoy ligada a este deporte porque, por ejemplo, este año estaré de comentarista en los Juegos con RTVE, y no es la primera vez que me pongo delante de un micrófono.

–Además, también entrena a otros... ¿En qué momento decide emprender?

–Durante mi etapa deportiva hice magisterio junto a educación física con el objetivo de ser profesora de niños, pero como alargué tanto mi carrera y me retiré a los 36 años, el entrenamiento siempre me quedó ahí, pendiente y ha estado presente en mi cabeza, hasta que decidí dar el salto y adentrarme en ese mundo.