Deporte con mascarilla: “Te falta el aire, no se puede jugar así”

Sebas Elena lleva 20 temporadas jugando al balonmano en el BM Salamanca y el sábado vivió su partido más surrealista y es que tuvo que jugar con mascarilla por la nueva norma de la Junta de Castilla y León que obliga a utilizar esta protección en pabellones ya sea para entrenar o para jugar. “Estás incómodo, te falta aire, se te mueve... Es imposible jugar así”, reconoció el capitán del BM Salamanca.

Por orden cronológico, todo comenzó el viernes por la noche. “Nos mandaron un correo de la federación española y nos dijeron que teníamos que jugar el partido del sábado con mascarilla por la norma de la Junta. Ese viernes por la tarde habíamos entrenado sin mascarilla pero el sábado, ya con la notificación de la Federación, hicimos caso a lo que nos dijeron”, relata Elena.

Ya el sábado, en el calentamiento antes del choque notaban que algo no iba como se esperaba. “Arrancas a sudar en el calentamiento y se te cala la mascarilla, es incómodo y te falta el aire”, apunta el capitán del BM Salamanca, que además tiene un añadido. “Tengo asma bronquial desde pequeño y me faltaba el aire”, añadía el salmantino.

Las mascarillas a duras penas estaban bien colocadas. “Las acabas llevando por debajo de la barbilla, se te descoloca y en cada movimiento se mueve”, refrenda.

Al descanso, algunos aprovechaban para cambiarse la mascarilla y los árbitros hacían la vista gorda en muchos casos. “Hablé con los árbitros antes del choque y me decían que comprendían la situación y que antes de todo éramos personas y que si alguien no podía respirar que no les dirían nada. Durante el choque a veces nos llamaban la atención que nos la colocáramos y poco más”, apunta Elena, mientras que recuerda que para los colegiados también era difícil la situación ya que tienen que llevar el silbato en la boca por debajo de la protección facial.

Pese a ganar 30-27 al BM Delicias, Sebas Elena lanza una petición. “Alguien tiene que darle una vuelta a esto ya que no es normal y además si la norma es para todos no es lógico que unos cumplamos y otros no”, sentenció. Este martes vuelven a los entrenamientos, que también deben ser con mascarilla, y el capitán ya no sabe qué van hacer o si alguien pueda ‘darle esa vuelta’ que precisa el asunto según él. No se ha visto en otra el veterano capitán del BM Salamanca.