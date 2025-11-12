Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de uno de los partidos de baloncesto que se disputaron en El Charro. ALMEIDA

Resultados y clasificaciones de la primera jornada de los Juegos Escolares

Baloncesto, fútbol sala y voleibol han sido los primeros deportes en ponerse en marcha

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:05

Los Juegos Escolares de Salamanca se pusieron en marcha el 8 de noviembre con la disputa de la primera jornada en varios deportes del Programa de Competición. Baloncesto, fútbol sala y voleibol fueron los primeros en iniciar el curso 2025/26.

Trece grupos de baloncesto, diez de fútbol sala y seis de voleibol han sido los más madrugadores y ya conocen los primeros resultados de la temporada.

Este fin de semana del 15 y 16 de noviembre tendrá lugar la segunda jornada de esos deportes que ya han comenzado, mientras que será la primera para el tenis de mesa y el balonmano.

En cuanto al resto de programas puestos en marcha de los Juegos Escolares del Ayuntamiento de Salamanca, tuvo lugar la actividad de Multiaventura del Participativo en San Miguel de Valero. Además, este sábado está programado el tenis del Programa de Iniciación Deportiva, y en cuanto al Programa de Promoción, ya se celebró la primera jornada de escalada y este domingo será el turno del bádminton.

