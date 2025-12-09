Primer club que pide perdón público por los incidentes en el fútbol base salmantino

Iván Ramajo Salamanca Martes, 9 de diciembre 2025, 12:00 Comenta Compartir

La tumultuaria pelea con la que se cerró el derbi de Regional Juvenil entre la UD Santa Marta y el CDF Helmántico de este pasado domingo, en la que se vieron implicados más de 50 personas y que se salgó con 5 expulsados por propinar patadas y puñetazos a sus rivales, ha hecho que la preocupación en el seno de la Delegación salmantina de fútbol se incremente sobre la base de la jornada «más negra en 50 años», y por la que ya se trabajaba en los despachos de la sede de la plaza de Barcelona.

Los trazos gruesos para tratar de atajar la violencia que sacude al fútbol de cantera local, perfilados a inicios de la semana pasada, se han ido afinando estos últimos días —incluido el del vergonzoso duelo del San Casto—, hasta estar en disposición de reunir «ya» a los 33 clubes salmantinos inscritos en las competiciones provinciales y regionales de base. «Lo ideal sería el miércoles», apuntan a este diario fuentes de la Delegación local, aunque se reconoce que el margen de maniobra para que se celebre finalmente este día es escaso. Eso sí, en el ideario está el poder llevarlo a cabo esta misma semana.

Más allá, de la preocupación en los despachos, esta también se ha instalado en los clubes. Y, en este sentido, la UD Santa Marta ha sido la primera en hacer público este pensamiento. «Desde la directiva queremos expresar públicamente nuestro más sincero rechazo y preocupación por los incidentes ocurridos el pasado domingo 7 de diciembre, en el que se produjeron unos lamentables enfrentamientos físicos entre jugadores de ambos equipos. Como entidad deportiva, trabajamos cada día para inculcar valores de respeto y deportividad, especialmente en nuestras categorías de base, donde entendemos que la formación personal es tan importante como la deportiva», comienza el comunicado público del conjunto tormesino.

«Lo sucedido no representa en absoluto la filosofía de la Unión Deportiva Santa Marta. Hemos iniciado una revisión interna de lo ocurrido y adoptaremos las medidas oportunas para evitar que se repitan situaciones de este tipo. Consideramos al CDF Helmántico un club amigo, que comparte nuestra misma idea y filosofía, y caminaremos de la mano para erradicar estos comportamientos en el fútbol en particular y la práctica deportiva en general», apuntan desde el San Casto.

Por último, agradece «el trabajo responsable de todos los clubes en este aspecto»: «Somos conscientes del impacto negativo que este tipo de incidentes provoca en la imagen del fútbol formativo salmantino, que todos debemos cuidar y proteger. Por ello, reiteramos nuestro lamento y reafirmamos nuestro firme compromiso de seguir construyendo un entorno sano, respetuoso y ejemplar para nuestros jóvenes deportistas».