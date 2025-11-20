Así fue la jornada en la base: el Doñinos alcanza la segunda plaza de la 2ª Cadete y Daniel firma la primera victoria del Ribert B benjamín

Jugador del Doñinos cadete contrala el cuero durante el partido contra el Guijuelo en El Escobal-Joaquín Grimaldo.

La Gaceta Salamanca Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:44 Comenta Compartir

En este capítulo de Liga, séptimo para inmensa mayoría de equipos, se celebraron 1.045 goles. En fútbol 11 se marcaron 332 goles, mientras que en fútbol se dieron 713 tantos. La Liga que más goles cantó fue la Primera Prebenjamín con 76 dianas esta jornada.

Por otro lado, el triunfo como local se impuso en la quiniela con la victoria de 76 conjuntos. En fútbol 11, 29 conjuntos ganaron en casa y en fútbol 7 lo hicieron 47 equipos. Por otro lado, la jornada vio como 60 equipos ganaron lejos de casa. En la Tercera Infantil Grupo 1 se dio el mayor número con el triunfo de cinco conjuntos.

Ampliar El Doñinos alcanza el segundo puesto de la 2ª Cadete (5-2) Doñinos : Unai; Juan José del Pozo (Del Pozo, min. 47), Adrián Sánchez, Mario Rios, Marcos Holgado, Álvaro Martín, San Teófilo (Sánchez, min. 72), Eric Serna, Diego Cifuentes, Carlos Rodríguez y Alejandro Lorenzo (Mena, min. 72). Guijuelo : Aron; Erik Gómez, Carlos López, Alejandro Merino, Alejandro Pérez, Iñigo Revilla, Fermín Sánchez, Bernardino Martín (Alejandro, min. 54), Johan Ricardo Rodríguez, Bruno González (Erik, min. 49) y Jaime Sánchez. Goles : 1-0, min. 8: Eric Serna; 2-0, min. 11: Eric Serna; 3-0, min. 20: Eric Serna; 3-1, min. 36: Bruno González; 3-2, min. 42: Iñigo Revilla; 4-2, min. 58: Alejandro Lorenzo; 5-2, min. 70: Diego Cifuentes.

Ampliar El Calasanz B alevín se asienta en el liderato de la Tercera (7-4) Calasanz B : Pablo Peralta Santos; Alejandro Rebollo, Gonzalo Domínguez, Gonzalo Pérez, Félix González, Diego García y Adrián Gutiérrez -equipo titular- Roberto Vieira, Iban Pérez y Omar Karim. RS Monterrey C : Christian García Bazo; Alejandro Laso, Israel Martín, Manuel Benito, Juan, Alonso Hernández y Daniel Molina -equipo titular- Daniel García, Mateo Bajo, Mateo Alonso y Alejandro Gómez. Goles : 1-0, min. 2: Gonzalo Pérez; 1-1, min. 5: Alonso Hernández; 2-1, min. 8: Diego García; 2-2, min. 19: Daniel García; 3-2, min. 20: Gonzalo Pérez; 4-2, min. 26: Gonzalo Domínguez; 5-2, min. 29: Adrián Gutiérrez; 5-3, min. 34: Alejandro Laso; 6-3, min. 53: Gonzalo Domínguez; 7-3, min. 60: Diego García; 7-4, min. 60: Daniel García.

Ampliar Daniel firma la primera victoria del Ribert B benjamín (2-1) Ribert B : Marco Salgado Martín; Iker Marquez Fortes, Daniel, Adrián Martín Rodríguez, Alejandro Heredero, Manuel Riesco Encinas y León -equipo inicial- Alejandro Martín del Estal, Saúl Martín Martínez y Aidan Martín Vicente. Promesas Las Villas : Cayetano Villa González; Bruno Bernal Galocha, Carla Manjon Pérez, Gonzalo Rubio Portela, Fabio Miguel Hoyas Brichete, Aitor Ojeda Sánchez y Alejandro de la Torre Martín -equipo inicial- Daniela Prieto Casado, Hugo Alonso Sánchez, Jorge Sánchez Bonal, Irene Calvo Calvo y Ángel Celador Hidalgo. Goles : 1-0, min. 19: Manuel Riesco; 1-1, min. 26: Gonzalo Rubio; 2-1, min. 43: Daniel.