Jorge Cornejo, entrenador contagiado en el Santa Marta: “He tenido miedo e incertidumbre por mi vida”

Jorge Cornejo es una de las víctimas del COVID-19. Trabaja como enfermero en la UVI de Coronarias del Clínico. Tras dos meses con el coronavirus en su cuerpo, quiere apartar lo malo y prefiere ocupar su mente en aspectos positivos que le permitan llevar su aislamiento de la mejor forma posible.

Si le pregunto cuándo comenzó con esta pesadilla, ¿sabría decirme una fecha?

No lo sé, el primer test me lo realizaron a principios de marzo, pero llevaba mirándome unas semanas antes.

¿Qué resulta más duro: que no acabe de dar negativo o la propia enfermedad?

Las dos cosas molestan, la sintomatología del virus la he tenido en días aleatorios, sobre todo fiebre, tos y taquicardias, y se pasa muy mal. Otros días me he encontrado bien y ni me acuerdo de él. Ahora mismo, aunque la PCR siga siendo positiva, no es seguro que pueda seguir teniendo el virus, pero para mí todo acabará cuando haya alguna prueba diagnóstica que demuestre que ya lo he pasado, cuando pueda retomar mi rutina y me encuentre al 100%, tanto física como psicológicamente.

¿Ha pensado alguna vez que es complicado que un joven fallezca por COVID-19, pero que la posibilidad existe?

Ha habido casos de gente joven que ha fallecido o ha estado en situación crítica. Claro que inconscientemente te vienen ese tipo de preguntas, he tenido miedo e incertidumbre por mi vida, pero esos pensamientos no ayudan, mientras más alejados estén, mejor.

En esta situación, ¿se aísla tanto que no quiere saber nada más del mundo?

No, yo me sigo preocupando de lo que pasa en mi entorno habitual. Respecto al bombardeo mediático sobre el coronavirus sí estoy más apartado, no me ayuda ver continuamente esa información, que en su mayoría es triste. Me gusta leer que la gente se ha recuperado.

¿Qué hace para mantener el ánimo?

Lo intento a través de distracciones, de hablar con mi familia y amigos y de entretenerme con diferentes juegos. Hay días en que los bajones son inevitables, pero es normal... casi nadie está preparado a nivel psicológico para vivir esta situación y encima ser capaz de divertirse.

¿Cuántos tratamientos ha probado ya?

Uno, lo que he tomado ha sido hidroxicloroquina (dolquine), me fue muy bien y eliminé casi por completo los síntomas. A excepción de algún episodio de taquicardias, que no es del todo claro que tengan que venir únicamente causados por el virus.