El fútbol base de Carbajosa, en guerra por tres horas de entrenamiento El Sporting muestra su malestar con el nuevo reparto de las sesiones de entrenamiento: «Si no retroceden, denunciaremos al Ayuntamiento». «El impacto es mínimo», responde el Consistorio carbajoseño

Jaime García Salamanca Martes, 28 de octubre 2025, 13:12 Comenta Compartir

El incremento de clubes y, por consiguiente, la creación de nuevos equipos en Carbajosa puede estar a punto de estallar, y todo debido al nuevo reparto de horas de uso de las instalaciones deportivas municipales. Y es que en el Sporting Carbajosa, que tiene su hogar en el Justo Sánchez Paraíso, existe tal hastío que han trasladado la queja formal al Defensor del Pueblo y al Procurador del Común. «Si no retroceden, denunciaremos al Ayuntamiento. Y si eso sucede, es lamentable que un club tenga que denunciar a un Ayuntamiento. No buscamos el enfrentamiento, sino claridad y justicia. Nuestro deber como entidad deportiva es velar por la igualdad de todos los jugadores y por la correcta aplicación de los recursos públicos», remarcan desde el Sporting Carbajosa.

La problemática comenzó esta temporada cuando el Ayuntamiento de Carbajosa modificó los criterios de asignación incorporando el empadronamiento de los jugadores como nuevo factor de ponderación. Una decisión que, según el Sporting Carbajosa, se tomó «de forma unilateral y alterando un sistema que desde 2017 funcionaba de manera consensuada entre el Consistorio y las asociaciones deportivas del municipio». Y es que, para la entidad «el criterio no ha sido debatido ni aprobado conjuntamente con los clubes», añadiendo contundentemente: «A nuestro juicio, discrimina a deportistas, especialmente menores, por una condición ajena a su voluntad. Vulnera el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, y el deporte no puede ser un ámbito donde se apliquen diferencias basadas en circunstancias personales o administrativas».

Sin embargo, para el Consistorio carbajoseño la situación es muy diferente, ya que «el nuevo criterio se envió a los clubes en tiempo y forma. No se recibió ningún tipo de queja o sugerencia antes de comenzar la temporada, y todo ha llegado con el paso de las semanas», explican. Sobre el nuevo criterio, resumen que «este año el criterio de empadronamiento en vez de sumar también resta», pero, «el impacto es mínimo. Aplicando los nuevos criterios, al Sporting se le ha reducido en tres horas a la semana», remarcan. Aunque, ello no satisface las reclamaciones del club, por ello envían el siguiente mensaje al Consistorio: «Los niños que van de Carbajosa a Salamanca, el Ayuntamiento de Salamanca también les va a pedir si están empadronado».

Por dicha modificación, en el Sporting Carbajosa «se han visto obligados a entrenar fuera del municipio, lo que supone un perjuicio importante tanto para los deportistas como para sus familias». Del mismo modo, el Ayuntamiento lo niega y reitera que «se le ha ofrecido otros espacios y lo han rechazado». Respecto al presente curso, el Ayuntamiento ve imposible encontrar una solución, aunque de cara a la próxima temporada se va a crear una mesa de negociación para establecer nuevos criterios y zanjar el problema con la implicación directa de los clubes.

EL SPORTING TAMBIÉN PIDE MÁS TRANSPARENCIA EN LAS AYUDAS

«El Sporting es el segundo club más beneficiado en tema de subvención y de horas por el Ayuntamiento», deslizan desde el Consistorio carbajoseño. Una respuesta que está muy alejada del actual pensamiento en el propio club, y es por ello que han solicitado mayor transparencia con respecto a las ayudas municipales a las entidades deportivas, además, tildan de «mentira» ciertos datos publicados por el Consistorio.

«Nosotros estamos súper agradecidos de todo, pero en el último pleno municipal se afirmó que somos una de las asociaciones que más subvenciones y horas recibe. Y, queremos aclarar que las ayudas directas que hemos percibido ascienden a 14.376,21 euros, mientras que la diferencia hasta los 21.023,24 euros mencionados por el Ayuntamiento corresponde a gastos indirectos (agua, luz, oficinas y mantenimiento), servicios que, según el propio Consistorio, son gratuitos para todos los clubes». Ampliando con: «Desconocemos los importes que reciben otras entidades ni los criterios de puntuación aplicados, ya que esa información no se ha hecho pública». Por último, el Sporting reitera que «solo pedimos igualdad de condiciones dignas para todos nuestros deportistas. Esta situación no habría llegado hasta aquí si se hubiera reunido a todas las entidades para debatir el nuevo criterio», zanjan.