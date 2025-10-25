Las chicas sub 14 del VelSalamanca, plata en el Campeonato de Castilla y León El club salmantino presentó equipos masculinos y femeninos en todas las categorías en Aranda de Duero

El Club Atletismo VelSalamanca volvió a dejar su sello en el Campeonato de Castilla y León por clubes en categorías sub 12 y sub 14, disputado este sábado en las pistas de Aranda de Duero. El conjunto charro fue, además, el único representante salmantino en la cita autonómica, con equipos en todas las categorías.

Los participantes disputaron desde primera hora de la mañana las pruebas de 60 metros lisos (80 metros en sub 14), 60 vallas (80 vallas), 150 metros en sub-14, 220 vallas en sub 14, altura, longitud, 500 metros (1.000 metros), 1 km marcha (2 km), pelota (jabalina), peso y 4×60 (4×80).

El equipo sub 14 femenino firmó una actuación sobresaliente al proclamarse subcampeón autonómico, sólo superado por el Sporting Segovia, reciente subcampeón de España. En categoría masculina, los conjuntos sub 12 y sub 14 se quedaron a las puertas del podio con sendos cuartos puestos, mientras que las chicas sub 12 completaron una notable participación con un meritorio quinto lugar.

Más allá de los resultados, el VelSalamanca reafirma el crecimiento de su escuela, consolidada ya entre las más destacadas de Castilla y León. Su presencia en todas las categorías y el rendimiento de sus jóvenes atletas refuerzan el trabajo de base del club.