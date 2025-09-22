Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de Ousmane Dembélé.

Dembélé se lleva el Balón de Oro

Finalmente le arrebató el trofeo a Lamine Yamal

E.P.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:08

El delantero internacional francés del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé ha ganado este lunes el Balón de Oro 2025 como mejor jugador del año, por primera vez en su carrera, al imponerse al jugador español del FC Barcelona Lamine Yamal, segundo, y a su compañero en el PSG Vitinha, tercero.

Dembélé, gran favorito por el gran curso del PSG, que conquistó su primera Liga de Campeones en parte gracias a los goles del extremo, logra su primer Balón de Oro y fue el gran héroe local en el Théâtre du Châtelet de París.

Por su parte, el extremo español del Barça Lamine Yamal, además de ganar el Trofeo Kopa a mejor joven del año, fue segundo en la votación de este Balón de Oro 2025 al meterse entre una nómina de candidatos del PSG, como el centrocampista portugués Vitinha, tercer clasificado.

