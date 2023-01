Daniel Romo, un salmantino en la liga ideada por Piqué: “La Kings League es una oportunidad enorme”

A la nueva generación de exjugadores, como les pasó a todos sus antecesores, les sigue picando el ‘gusanillo’ una vez cuelgan las botas. Ven fútbol, hablan de fútbol y siguen presentes en el vestuario sin pisarlo a través de sus excompañeros. Sin embargo, hay algo que les diferencia de manera radical con los Guardiola, Luis Enrique o Zidane: no quieren ser entrenadores; o, al menos, no quieren serlo ya. Ellos —los Piqué o Kun Agüero— han encontrado una nueva veta por la que seguir ligados al fútbol fuera del mainstream (lo convencional): se llaman Kings League; un torneo de Fútbol 7 que arranca este 1 de enero y que se prolongará sin solución de continuidad hasta marzo. Primero fase regular, después playoff por el título.

Esta nueva competición no es una Liga de veteranos ni mucho menos, pese a que Iker Casillas, Raúl Tamudo, Chicharito o Joan Capdevilla se hayan abrazado a la idea. La Kings League es una competición que apuesta, paradójicamente, a futuro: no solo porque el grueso de las plantillas esté formada por jugadores que podrían estar militando a día de hoy por talento en Primera o Segunda Federación, sino porque los presidentes de los clubes suman millones de audiencia (y de ingresos) en plataformas de vídeo en directo por Internet como Twitch o YouTube. Ibai Llanos es el referente —Ramón García y Anne Igartiburu dieron el sábado las campanadas en su canal— y competirá bajo la marca Porcinos CF. TheGrefg (de nombre David Cánovas) es otro de los grandes, con sus 17 millones de suscriptores en YouTube, y compite bajo los colores albicelestes y con el nombre de Saiyans CF. Su apuesta para el banquillo ha sido salmantina: Daniel Romo, que el pasado curso entrenaba al Ciudad Rodrigo y este lo ha hecho en el filial del Unionistas.

Hace dos días era técnico de Regional de Aficionados y hoy se ve con un campeón del Mundo como Capdevilla a sus órdenes. Cómo para volverse loco, ¿no?

—Es una oportunidad muy grande, enorme. Por todo. En esta Liga están los ídolos de muchísima gente, tanto joven como mayor. Es una oportunidad grandísima porque mira con qué gente del fútbol puedo estar. Es una oportunidad, dure lo que dure, para disfrutar y para aprender; ese es el gran triunfo.

¿Lo ha asimilado, de verdad? Hace tres días estaba sentado con Casillas, viendo a Agüero, o dándole indicaciones Piqué...

—El draft (que, como en la NBA, fue la manera de elegir los jugadores) fue una barbaridad. Lo disfruté muchísima; y ahora estoy muy ilusionado con que empiece la Liga ya (lo hace este domingo ante el Porcinos de Ibai y Chicharito a partir de las 21:00).

¿Cómo es que de un día para otro le llame alguien al que le ven millones de personas? ¿Cómo se le presenta TheGrefg?

—El mundo del stream lo conocí, como muchos de nosotros, en el confinamiento por la necesidad que teníamos de entretenernos. Luego yo hacía mi vida normal como docente y técnico, pero sí que le dedicaba tiempo a seguirlos porque me divertían; un día vi que creaban esta Liga, estaba sin entrenar y me apunté, mandé mi currículum como técnico por ver qué pasaba y ahí quedó la cosa hasta que un día Álex, que es el manager de David, me llama y me dice que me han visto y que cuentan conmigo para el Mundial de youtubers que se celebró en el Benito Villamarín; tuve que rechazar la oferta porque justo me acababa de comprometer con el Unionistas. Yo pensé que se me había escapado la oportunidad, pero cuál es mi sorpresa que hace nada me vuelve a llamar y me dice que me quiere en Saiyans... Y aquí estoy.

La oferta, como técnico, entiendo que era irrechazable.

—No podía volver a decir que no. Una oportunidad así no se puede dejar escapar. Sé, y me ha dolido mucho, que he tenido que pagar el peaje de dejar al Unionistas; y sé que hay mucha gente que no lo ha entendido y que creen que dejó al club por una Liga de streamers, el que lo ve así creo que no sabe en realidad la trascendencia que tiene esto. Para mí este reto significa volver a vivir el fútbol como yo lo entiendo, desde la pasión y la diversión; y eso me importa más que otro camino con metas que pueden ser irreales.

Que es una Liga y que hay competencia quedó claro hace dos días. Y que no es una pachanga de amigos, también. Usted va a entrenar de verdad.

—Hay una situación de partida que es el pique personal entre los grandes streamers; a mí me traen aquí porque quieren ganar, es lo que quieren. Y, desde luego, todo está diseñado estos tres meses por y para la competición. De hecho, para empezar, he tenido unos días de trabajo enorme, de muchas llamadas y contactos, sobre todo con la Federación de Cataluña, para tener informes y elegir bien los jugadores en el draft; y a partir de ahora, la dinámica es la normal de un equipo: vamos a vivir a partir de la semana que viene en Cambrills y vamos a entrenar todos los días con un descanso los martes; incluido Capdevilla, que es un crack al margen de campeón del Mundo, y que se preocupa mucho por todo y cuando se asiente en Barcelona va a estar en el día a día.

La diferencia es que es Fútbol 7 y no 11. Eso, y que Piqué se ha permitido el lujo de añadir ventajas y desventajas a usar durante el partido a través de cartas que pueden hacer que un gol valga por dos.

—Es el cambio más grande. Pero, como siempre, nos tenemos que adaptar al contexto. Es una novedad y como tal hay que adaptarse; yo soy una persona a la que le gustan las aventuras y embarcarse en proyectos así. Pensar en que tengo que usar una carta y eso me va a dar ventaja es algo nuevo y que me hace feliz. Va a ser una estrategia más a sumar. Y habrá que saber usarla bien. Podemos tener al portero sin manos, estar con uno menos; esas bazas hay que jugarlas.

Hablando de streamers con un entrenador... Luis Enrique lo hizo en el Mundial, ¿va a seguir sus pasos?

—Es algo que no he valorado de momento. Sé dónde estoy y si Grefg me lo pide no voy a tener problemas.